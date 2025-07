Altro tentativo per Nunez! CdS: ADL ha incontrato l'entourage, due i possibili scenari

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:00 In primo piano

Lorenzo Lucca o Darwin Nunez. Il prossimo centravanti del Napoli, che dovrà affiancare Romelu Lukaku e dividersi con lui lo spazio, uscirà molto probabilmente da uno di questi due nomi. Nelle ultime ore si è parlato molto della punta dell'Udinese, ma la prima scelta del Napoli continua a essere l'uruguaiano del Liverpool, per il quale il club azzurro mantiene ancora vivi i contatti. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla trattativa con i Reds e con l'entourage dell'ex Benfica:

"Al Napoli piace molto, tant’è che anche De Laurentiis ha incontrato Ramadani, l’intermediario della trattativa, e l’ultimo contatto diretto di Manna con Fali è andato in scena a Milano in settimana. Il problema è che non c’è accordo con i Reds: richiesta 60 milioni di euro, offerta 50 più 5; e c’è ancora un po’ di distanza con Darwin sull’ingaggio: richiesta 6, offerta 5. Il Napoli avrebbe due strade: sprint e chiusura accettando le richieste di tutti; trattativa a oltranza. Ma i tempi sono stretti, considerando che da giovedì la squadra lavorerà a Dimaro, e i rischi notevoli"