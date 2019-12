Il punto di Martino a TN: "Non avrei esonerato Ancelotti! Scelto Gattuso pensando a Sarri. Torreira? Faccio un altro nome. Ci saranno 2 acquisti..."

Carmine Martino "accoglie" Gattuso ma rimpiange Ancelotti. "Non lo avrei esonerato". Esordisce così, il radiocronista di Kiss Kiss, nel suo consueto editoriale del giovedì. "Mi è dispiaciuto sia andato via, purtroppo non ha avuto la possibilità di mettere in pratica le sue idee che, secondo me, erano molto interessanti. Non si è ancora capito il motivo di questo divorzio, magari lo scopriremo più avanti. Per ora anche De Laurentiis non si è pronunciato del tutto sulla fine del loro rapporto".

Intanto Ancelotti ripartirà dall'Everton. "Mi ha sorpreso questa notizia. Solitamente un allenatore dopo l'esonero preferisce starsene un po' tranquillo per aspettare tempi migliori, invece lui ha subito voglia di ripartire, forse per dimostrare che non tutto quello che stava facendo a Napoli era sbagliato".

La prima impressione di Gattuso? "Assolutamente positiva, è un buon allenatore con le doti anche caratteriali giuste per cercare di alzare il morale della squadra che è sotto i tacchi. Ma, ripeto, non avrei esonerato Ancelotti. Aveva le capacità di uscire fuori da questo momento negativo".

Un anno e mezzo di Ancelotti, cosa resta? "De Laurentiis lo ha scelto per dimenticare Sarri nel più breve tempo possibile, ma poi non ha sposato il suo progetto tecnico e ora ha fatto un passo indietro. Non è un caso abbia scelto Gattuso, allenatore che da sempre utilizza il 4-3-3, il modulo che è stato di Sarri. Già contro il Parma qualcosa s'è visto: possesso palla, ripartenza dalla difesa. Ovviamente servirà tempo".

Torreira è il nome giusto per il centrocampo? "Come giocatore mi piace, è più adatto di Allan a fare il play, ma sono due calciatori anche fisicamente simili. Per il ruolo di regista vedrei bene uno come Bakayoko, che Gattuso ha avuto al Milan, ovvero un giocatore che aggiunga anche centimetri alla squadra. Oppure sceglierei un giocatore più tecnico. In Italia il migliore è Tonali che, ovviamente, costa tanto".

Arriverà anche un terzino a sinistra? "Credo di sì, anche perché ho la netta sensazione che Ghoulam difficilmente recupererà, almeno a Napoli. Magari in prestito potrà tornare a giocare con una certa continuità".