Osimhen, dalla Turchia: Galatasaray ha lasciato Milano, ecco l'ultima offerta

vedi letture

Ora dopo ora la trattativa per Victor Osimhen al Galatasaray vive di costanti aggiornamenti per portare in porto l'affare. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta da 70 milioni dal Galatasaray, che aveva addebbitato al club partenopeo i costi delle garanzie bancarie, ma il club turco nella serata di ieri ha riformulato le cifre.

Il Galatasaray ad oggi ha soddisfatto le richieste del Napoli, che nel frattempo ha ricevuto anche un rilancio dell'Al-Hilal, ma la volontà del giocatore è chiara. Il Galatasaray è ad un passo, come si legge dal post del giornalista turco Haluk Yurekli sul suo profilo X: "Ecco l'offerta finale del Galatasaray al Napoli! (40mln in anticipo, 35 in 2 rate garantite) Abdullah Kavukçu torna a Istanbul. Si attende la decisione del Napoli".