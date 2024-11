Foto Il VAR interviene eccome: al Napoli fu revocato il rigore ‘leggero’ col Parma

vedi letture

"Se c'è un errore il VAR deve intervenire, o un presunto errore. Chiama l'arbitro, l'arbitro va a vedere. Poi oggi Mariani magari andava a vedere e confermava il rigore. Bene, l'avrei accettato di più. Ma che significa che non può intervenire?". Antonio Conte non le ha mandate a dire al termine di Inter-Napoli per quanto accaduto in occasione del rigore concesso ai campioni d'Italia per il fallo di Anguissa su Dumfries. Non tanto per il contatto stesso, ma per l'utilizzo del protocollo che è stato adottato dal Var e dalla mancata chiamata all'on field review.

Potrebbe però non essere corretta la narrazione per la quale "in realtà il Var non è una moviola in campo, anche se c'è un contatto leggero il Var non interviene, ci sono numerosi episodi": basta tornare alla terza giornata di campionato, in particolare al match tra Napoli e Parma vinto dagli azzurri per 2-1. Sul risultato di parità a Giovanni Simeone è fischiato un rigore nei minuti finali per un "leggero" tocco di Almqvist. L'arbitro Tremolada viene richiamato dal Var Di Bello e dopo il consulto al monitor cambia la sua decisione (vedi immagini in basso). Quindi il Var interviene eccome e può modificare anche decisioni sui contatti "leggeri".