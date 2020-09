Lista Serie A, il Napoli 'taglia' in attesa delle cessioni: Llorente-Milik out ed in Lista Uefa 5 out

Si avvicina l'inizio del campionato e per il Napoli è il momento di fare delle scelte anche per la compilazione della lista federale (17 giocatori più 4 formati in Italia, più 4 del settore giovanile e infiniti Under 22), in attesa più avanti poi di quella Uefa che è ancora più stringente (17 elementi più 4 formati in Italia, 4 del settore giovanile e Under 21).

Il Napoli deve fare i conti con una rosa extra-large e nonostante Osimhem negli Under 22 e l'inserimento del prodotto delle giovanili Contini al posto di Karnezis come terzo portiere, sono tanti gli azzurri che sono destinati a restare fuori lista in attesa della cessione. Al momento, infatti, ai 17 elementi il Napoli può aggiungere Meret, Hysaj, Di Lorenzo e Politano come prodotti formati in Italia e Contini, Luperto, Palmiero ed Insigne prodotti del settore giovanile (esauriti i 4 posti, stop anche ai giocatori aggregati usciti dalla Primavera e sopra i 22 anni). Restano fuori dunque Milik e Llorente, entrambi un passo dalla cessione, ma anche, Tutino, Ciciretti, Ferrari, Bifulco, Prezioso. Indicazione utile anche in chiave mercato dove servirà l'uscita (o l'esclusione) anche di Ounas, o in difesa di uno tra Malcuit e Ghoulam, per nuovi inserimenti mentre l'eventuale addio di Luperto non libererebbe posti (se non per un altro prodotto delle giovanili).

BOZZA LISTA SERIE A in questo momento:

Ospina

Malcuit

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Zielinski

Ounas

Lozano

Younes

Mertens

Petagna

Formati in Italia

Meret

Hysaj

Di Lorenzo

Politano

Formati nel club

Contini

Luperto

Insigne

Palmiero

Under 22

Elmas

Osimhen

___

Esclusi

Milik

Llorente

Tutino

Machach

Bifulco

Ciciretti

Ferrari

Prezioso

BOZZA LISTA UEFA in questo momento:

Ospina

Malcuit

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

Meret

Hysaj

Di Lorenzo

Politano

Formati nel club

Contini

Luperto

Insigne

Palmiero

Under 21

----

Esclusi:

Younes

Ounas

Milik

Llorente

Machach

Tutino

Bifulco

Ciciretti

Ferrari

Prezioso