Ma cosa fa Gilmour? La reazione di Conte non è una sorpresa

Billy Gilmour non è solo l'alternativa a Lobotka. Intanto perché ormai è un titolare aggiunto, poi perché ha caratteristiche diverse pur ricordando lo slovacco per struttura fisica e impostazione tecnica. Lo scozzese è una mezzala di qualità, non solo un ottimo play. Si sacrifica a tutto campo ma ha questa grande capacità di allungare la squadra, dote preziosa e importante per una squadra che aveva proprio bisogno dei suoi spunti.

Gilmour è stato decisivo sia con la Fiorentina propiziando il gol di Raspadori - è lui a favorire la ripartenza scambiando palla con Lukaku - e poi con il Milan con l'assist al bacio per il belga che fa 400 in carriera. Un assist stupendo, delizioso, di un giocatore di classe. Non è da tutti quel gesto tecnico in così poco spazio. Dunque Gilmour è altro, non è un regista, non solo. Col tempo si sta consolidando come un giocatore dalla visione di gioco ampia e con qualità tecniche notevoli. Bravo Conte a sceglierlo. Lo conosceva bene. Forse è uno dei pochi a non stupirsi. Se altri hanno esaltato quell'assist, Conte ha sempre elogiato lo scozzese, anche quando non giocava. Prima o poi avrebbe avuto la sua chance: eccola.