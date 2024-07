Maradona al San Paolo: in questo stesso giorno di quaranta anni fa, la felicità costava mille lire

«Buonasera napolitani» furono le sue prime parole. E giù, applausi, come se piovesse.

Mille lire, in questo stesso giorno di quaranta anni fa, la felicità costava mille lire. Era il giorno dell’ascesa, dell’ingresso al tempio per la prima volta, in quel tempio che avrebbe poi preso il suo nome, di Diego Armando Maradona. Era estate, un’estate di quelle italiane degli anni 80’. Il culto pagano della villeggiatura veniva ossequiato in larga scala, appena si poteva si scappava al mare. E c’erano i colori. Quelli tipici degli anni 80’. Le tinte pastello a fare quasi da cornice sugli spalti al protagonista principale, il tutto, che si prendeva ogni frammento della scena. Quel giorno, di quarant’anni fa, fu come un richiamo, un canto della sirena. Partenope convocava tutto il popolo e non si poteva che rispondere presente. Partivano le automobili, dai luoghi più disparati, rigorosamente stracolme. In sei, in sette, anche in una cinquecento. Col calore che s’appiccicava addosso ed uno strano sfarfallio nello stomaco. Forse, anzi senza forse, perché Diego Armando Maradona tutti l’avevano amato già prima di amarlo.

Era un sentimento preesistente, che doveva solo rivelarsi. E la rivelazione avvenne in quel giorno, il 5 luglio del 1984. Bastò uno sguardo, quella testa riccia che spuntava dal sottopassaggio, i flash che provavano a cogliere un attimo d’eterno. Poi, gli occhi di Diego appaiono e sembrano incrociare quelli di tutti i presenti. Era amore prima, fu amore in quel momento, sarà amore per sempre.

«Buonasera napolitani» furono le sue prime parole. E giù, applausi, come se piovesse. Come se quel momento l’avessero tutti atteso sin dal primo giorno di vita. Da quelle parole, da quegli sguardi, da quelle prime carezze al pallone, tutti lo sapevano già che nulla sarebbe stato più uguale a prima. Era estate. Erano gli anni 80’. C’era la villeggiatura, i padri con i figli allo stadio di nascosto, le macchine a bollire sotto al sole. Nulla poteva essere più bello. Nulla poteva essere più spettacolare di Diego Armando Maradona al centro di quel campo. Quarant’anni fa, in un giorno come questo, la felicità costava solo mille lire. E chi c’era, non lo dimenticherà mai.