McTominay: “Grande decisione andare a Napoli, nessun rimpianto! Su Maradona…”

Scott McTominay sta dominando la Serie A e al tempo stesso si sta rivelando un vero rimpianto lato Manchester United. Il centrocampista scozzese di 27 anni sotto le ali di Antonio Conte sta crescendo a dismisura, arrivato solamente in estate al Napoli e già con 2 gol e un assist a referto, dettando momentaneamente legge da capolista in campionato.

Nella conferenza stampa alla vigilia dell'incontro con la Croazia, valido la quinta giornata di Nations League della Lega A (gruppo 1), l'ex Red Devil ha raccontato i suoi primi mesi vissuti all'ombra del Vesuvio: "Maradona è ovviamente il calciatore più iconico che abbia mai giocato al calcio. Quando sono entrato nello stadio, è stato un sentimento surreale sapere che è un'icona del gioco e una leggenda assoluta del calcio. La gente lo adora assolutamente per quello che ha fatto a Napoli. La gente di Napoli? Incredibile. Ho una bella famiglia e grandi amici, sono molto felice per come mi stanno vicini e come lo sono stati nella mia scelta di cambiare squadra. Non è facile, certo, ma molte persone italiane mi hanno aiutato, a trovare casa, se ho bisogno di qualsiasi cosa, di un'auto o un taxi. Sono veramente grato per come mi hanno accolto. L'italiano è difficile, cerco di imparare la lingua e la cultura italiana".

Il trasferimento in Italia dal suo club d'infanzia per McTominay è stata una buona scelta: "Non è facile andare all'estero, invece è stato abbastanza semplice. È stata ovviamente una grande decisione. Non si può negare. Ma devi solo chiederti: 'Voglio farlo e provarci?' Non c'è nessun rimpianto. Non ho mai avuto rimpianti nella mia vita o nella mia carriera e continuerò su questa strada".