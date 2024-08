Meret ci salva, ma quanta sofferenza

Gambe pesanti, grande caldo ma il Napoli per ora ha poche soluzioni offensive. Meret ci qualifica

Siamo ancora ad Agosto ma queste gare bisogna vincerle, il Napoli la vince ma solo grazie a Meret che ne paravdue di tiri dal dischetto. Con il Verona non sarà così e qualcosa deve cambiare.

Sarà il caldo le gambe pesanti la preparazione ma il Napoli del primo tempo è brutto ed impacciato. Kvara ci prova anche ma le giocate sono macchinose. Il Modena è stretto in difesa ma ci prova anche in contropiede e rischia di far male. Due le occasioni per gli ospiti con Palumbo che da fuori area prende la traversa. Nella ripresa il Napoli alza il baricentro ma manca la giocata. Entra anche Simeone ma si vede pochino. Conte inserisce anche Ngonge e passa a quattro in difesa. Manca però il guizzo e i minuti passano. Entra anche Cheddira ma il Napoli sembra stanco e poco lucido. Nel finale ci prova Lobotka ma Gagno salva. Finisce e si deve andare ai rigori. Dal dischetto il Napoli con Meret la porta a casa ma quanta fatica e quanta ansia per superare il modesto Modena.