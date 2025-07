Suggestione Kean: clausola valida fino a metà luglio, le cifre

Moise Kean è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Tra i due litiganti, Nunez e Lucca, entrambi piacciono ma costano tanto, potrebbe spuntarla a sorpresa il centravanti della Fiorentina classe 2000. Al momento si tratta di una semplice suggestione ma il mondo del calciomercato sa essere imprevedibile. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Napoli apprezza molto Moise Kean la cui situazione contrattuale è chiara. Il centravanti della nazionale italiana, rivelazione dell'ultimo campionato, ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida per le prime due settimane del mese di luglio. Fino al 15. Poco tempo dunque per riflettere e agire.

Su Kean è forte l'Arabia ma il giocatore è poco convinto di trasferirsi in Saudi Pro League nonostante un'offerta da 15 milioni all'anno dell'Al-Qadsia. Commisso vorrebbe trattenerlo ma potrà farci poco in caso di nuovo assalto. Il Napoli ci pensa. E, a proposito di centravanti, non solo Kean: scatto del Napoli per Darwin Nunez. Entra in gioco anche il presidente Aurelio De Laurentiis che incontra l'intermediario dell'affare, Ramadani, per parlare del centravanti del Liverpool che è uno dei primi obiettivi per l'attacco del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con i dettagli dell'operazione e le ultime novità.