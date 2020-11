Napoli in ansia: Osimhen è già stato operato alla spalla nel 2018

Lussazione alla spalla destra: questo quanto emerso dopo gli esami strumentali subito dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Ma Victor Osimhen già una volta ha avuto problemi alla spalla, nel 2018 quando era al Wolfsburg fu addirittura operato e ora questo nuovo incidente tiene in apprensione il Napoli. L'attaccante nigeriano nelle prossime ore tornerà in Italia e si sottoporrà a nuovi test. Dopo i risultati della risonanza magnetica sarà più facile capire quanto sarà eventualmente lungo il suo stop dopo la caduta contro la Sierra Leone che ha fatto temere il peggio a Gattuso.

Quasi certamente la punta nigeriana dovrà saltare la sfida di domenica contro il Milan e forse anche quella di Europa League contro il Rijeka in programma giovedì prossimo. L'importante è risolvere quanto prima il problema per averlo al top della forma nel momento decisivo della stagione: a breve, infatti, comincerà un tour de force nel quale il Napoli si giocherà qualificazione ai sedicesimi di Europa League e, soprattutto, una buona fetta di campionato.