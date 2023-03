Napoli, lo Scudetto e il clamoroso retroscena su spaghetti e mozzarella

Pare che spaghetti e mozzarella siano pronti a ribellarsi. Ma lo sanno, loro, che il Napoli è primo, che sta vincendo lo scudetto?

Pare che spaghetti e mozzarella siano nel caso pronti a ribellarsi. Ma lo sanno, loro, che il Napoli è primo, che sta vincendo lo scudetto, che al dente oppure di bufala non li sceglie o fotografa più nessuno? Che figura ci fanno? Ci mangiano tutti col Napoli e non è peccato perché di calcio da sempre questa città si nutre, aggiungici che per troppi anni è rimasta a secco, all'asciutto, desiderando le briciole degli altri, guardando con invidia chi si strafogava di scudetti e gloria. Ne avrebbero voluti un po' anche per loro, il famoso riscatto sociale, una card d'euforia, qualcosa che si avvicinasse alla felicità che pure i rimbalzi di un pallone sa cogliere. Solo che i tempi sono cambiati e oggi altro che riscatto sociale, meglio il riscatto social, due cuoricini di qua, due risate di là, sorrisini e commenti, condivisioni e anche critiche perché tutto fa brodo per diventare virali e l'importante è che "se ne parli", una bella pizza azzurra, un panino celeste con mozzarella e crudo, sono due etti in più che faccio lascio? e che vogliamo buttarli? Facciamolo saporito questo ragù di retorica, mettiamoci tutto: il babà Osimhen, la focaccia Kvara, la pennetta alla Di Lorenzo, il risotto Kim, il polpo alla Luciano. Olè Napoli, forza Napoli, 'o scudett, ce l'abbiamo fatta, ce li abbiamo solo noi, Osi e Kvara, i Totò e Peppino di Napoli (perché di dov'erano quelli veri?), Maradona e Careca, Pappa e Ciccia, evviva Spalletti, il numero uno, non ci ferma nessuno (ce ne siamo accorti). Poi senza appesantirci saliamo tutti sul carro e godiamoci la festa, a proposito a che ora si festeggia? Qui teniamo fame e qualcuno ha già cominciato.