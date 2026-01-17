Live Napoli-Sassuolo 1-0 (7' Lobotka): il Napoli vince ma è sempre più emergenza

96' Triplice fischio, il Napoli batte 1-0 il Sassuolo.

92' Tiro di Politano a lato. Al termine dell'esecuzionne si accascia anche lui.

90' Concessi 5' di recupero.

89' Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Pinamonti e Lipani, dentro Cheddira e Moro.

88' Tiro di Laurientè respinto da Juan Jesus.

85' Cartellino giallo per Iannoni.

81' Cambi per il Sassuolo: fuori Doig e Fadera, dentro Coulibaly e Skjellerup.

78' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, Mazzocchi si coordina benissimo e inquadra lo specchio della porta ma il tiro viene bloccato.

74' Destro improvviso di McTominay, che sibila alla destra di Muric.

67' Cambio per il Napoli: fuori Rrahmani, dentro Buongiorno.

67' Ancora problemi per il Napoli, s'infortunia anche Rrahmani.

64' Ammonito Grosso per proteste.

62' Cambio per il Napoli: fuori Vergara, dentro Mazzocchi.

59' Cross di Spinazzola, raccoglie il pallone Muric.

57' Sostituzioni per il Napoli: fuori Elmas e Beukema, dentro Politano e Lang.

56' Problema per Elmas che chiede la sostituzione.

53' Sostituzione per il Sassuolo: fuori Vranck, dentro Iannoni.

53' Cartellino giallo per Vranck.

50' Respinta con i pugni di Milinkovic-Savic sul calcio d'angolo battuto da Lauriente.

49' Milinkovic-Savic salva il risultato sul tiro di Lipani all'interno dell'are adi rigore.

19.06 Riparte la gara.

18.52 Termina il primo tempo 1-0 al Maradona con il gol di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco torna al gol dopo aver segnato all'ultima volta nell'agosto 2022.

46' Si gira e tira Vergara, la conclusione è sbilanciata.

45' Concesso 1' di recupero.

42' Il tiro di McTominay su calcio di punizione termina al lato.

40' Punizione d Laurientè alta, si ripartirà dalla rimesa dal fondo di Milinkovic-Savic.

36' Rischio di Milinkovic-Savic sul tiro di Vranckx. Il pallone sembrava esserci scappato, poi riesce a bloccarlo all'ultimo

34' Ancora Laurientè per Fadera, il tiro termina sull'estern della rete.

34' Da una parte all'altra. Sul capovolgimento di fronte, nessuno riesce a fermare Lauriente che si rende molto pericoloso con iniziative personali ed i passaggi ai compagni.

33' Pallone di Spinazzola all'indietro, mente Hojlund era già scattato in avanti, che non trova nessun compagno.

31' Tiro di Laurientè centrale.

29' Sugli sviluppi del calcio d'angolo ad impattare il pallone è Beukema, senza problemi la presa di Muric.

27' Fa tutto Lauriente che punta tutta la difesa del Napoli. E dal suo cross conquista un calcio d'angolo.

24' Tiro alto di Doig dalla distanza.

19' Occasione per il Sassuolo con il tiro di Lipani che termina sul fondo.

17' Colpo di testa alto di Di Lorenzo sul cross di Spinazzola.

14' Cross di Walukiewicz per Pinamonti, legge tutto Milinkovic-Savic ed esce.

10' Tiro di Laurientè respinto di Milinkovic-Savic, poi Juan Jesus salva il risultato sul tiro di Pinamonti.

7' GOOOOOL! Ritorno al gol per Stanislav Lobotka. Il centrocampista raccoglie il tiro di Elmas respinto da Muric e sblocca il punteggio.

5' Passaggio di Vergara per Hojlund, sarà calcio d'angolo per il Napoli.

4' Scambio tra Vergara e Di Lorenzo, il cross del capitano viene letto da Muric che esce in anticipo per evitare che il pallone possa arrivare ad Hojlund.

2' Colpo di testa alto di Giovanni Di Lorenzo sul calcio d'angolo battuto da Vergara.

1' Il primo possesso è del Sassuolo.

18.01 NAPOLI-SASSUOLO È INIZIATA!

17.59 Minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso.

17.42 - Il centrocampista del Sassuolo Luca Lipani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Emozionato di giocare al Maradona?

"Bello stadio, una cosa che ti porterai dentro per tutta la vita".

Giochi insieme a Matic e contro Lobotka: cosa cerchi di rubare a questi giocatori?

"Cerchi di rubare tutto da questi avversari o compagni che sono di un grandissimo livello. Cerchi i minimi dettagli, che magari non si vedono ma che fanno la differenza".

17.40 - Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il jolly azzurro Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Qual è l'errore da non rifare?

"Abbiamo perso tanti punti, siamo stato sfortunati e anche meno cattivi in zona gol. Creiamo opportunità, ma non le abbiamo segnate nelle ultime 3 partite. Dobbiamo segnare".

Ora sei un altro Elmas: è così?

"Passano anni, devi crescere e sono cresciuto. Capisco meglio il calcio, sto cercando di fare bene e vediamo come va".

Cosa hai detto a Vergara?

"Non voglio tanto parlare. Antonio ha tantissime qualità, tutti noi crediamo in lui e merita di giocare".

17.25 - Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Un punto sui recuperi?

"Dovete chiederlo al dottore, io faccio l'allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c'è, significa che non sta bene".

De Bruyne?

"Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano".

Tanti punti persi con le piccole: che ha detto alla squadra?

"Che bisogna cercare di vincere la partita. Contro Verona e parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quando capitano, bisogna coglierle, perché alla fine spostano il risultato. Per noi tornare alla vittoria diventa importante".

Il -9 dall'Inter pesa?

"Dobbiamo pensare al campionato nostro, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente".

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, anticipo della 21ª giornata di Serie A. Dopo il pari interno con il Parma di tre giorni fa, Antonio Conte cambia diversi uomini. Torna in difesa Juan Jesus, che con Beukema e Rrahmani forma la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic. Capitano Di Lorenzo viene spostato più avanti sulla fascia destra, l'altro esterno di centrocampo è Spinazzola, completano la mediana Lobotka e McTominay. In avanti chance dal primo minuto a Vergara, che con Elmas giostrerà alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Stellini (Conte squalificato).

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

16.20 - Inizia lentamente a riempirsi il Diego Armando Maradona per la gara tra Napoli e Sassuolo

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Sassuolo! Gara molto delicata per il Napoli che deve reagire dopo 3 pareggi consecutivi.