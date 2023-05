Napoli scialbo e poco concentrato. Peccato per il record

Un Napoli in vacanza e poco concentrato dopo il 2-0

Finisce pari a Bologna, senza grossi rammarichi ma con il record di punti che non potrà essere superato. Il primo tempo è scialbo, a tratti noioso. Bologna e Napoli hanno pochissimo da chiedere a questo campionato, poi mettici il grande caldo e il gioco è fatto. Il Napoli passa in vantaggio con Osimhen. Errore di Skorupski che mette palla a centro area e il nigeriano anticipa tutti e a porta vuota insacca. Il Napoli amministra e il Bologna prova a trovare il pareggio. Il Napoli ha anche una bella giocata con Osimhen e Zerbin ma il Bologna chiude.

Dominguez e Arnautovic provano a dare fastidio alla difesa azzurra ma Gollini si salva senza grossi patemi. Nella ripresa il Napoli parte con il piglio giusto e trova il raddoppio sempre con Osimhen. Bereszyński intercetta e serve in verticale il nigeriano che insacca. Il Bologna risponde e con Sansone e Ferguson accorcia. Gollini aveva respinto il primo tiro ma sulla giocata di Ferguson non riesce a salvare. Il Bologna trova il pari di testa con De Silvestri che trova la giocata giusta e batte Gollini. Il Napoli rischia nei minuti finali anche con la formazione azzurra stanca e il triplice fischio sancisce la fine di una gara inutile e bruttina peccato solo per il record dei 91 punti che resterà di Sarri.