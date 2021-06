Perchè non rendere pubblici gli audio del Var di Cagliari-Juve e Lazio-Juve del 2018?

Un grande viaggio, come sempre, inizia da un piccolo viaggio apparentemente insignificante. Da un leggero movimento, si può generare un uragano dall’altra parte del mondo, come esemplifica il paradosso dell’effetto farfalla. Ebbene, in questi giorni tutti parlando del servizio della trasmissione Le Iene relativo agli audio mancanti dalla sala Var di Inter-Juventus del 2018.

Immagini esclusive quelle raccolte dalla redazione del programma di Mediaset, che ha potuto accedere a quei filmati per la querela di Orsato e Rizzoli. In molti hanno mostrato indignazione per quelle immagini senza voce, ma con un linguaggio del corpo che lascia poco spazio alle interpretazioni. In attesa di capire come si evolverà quella vicenda, alle Iene però andrebbe chiesto di andare oltre.

In molti si sono soffermati sulla gara di San Siro, ma in quella stagione sarebbero molti altri gli episodi su cui fare chiarezza. Quando Pecoraro (ex capo della Procura FIGC) parla di quella vicenda, sottolinea l’anomalia che nelle registrazioni mancasse l’audio dell’episodio Pjanic-Rafinga. A questo punto, viene da chiedersi: esistono dunque le registrazioni tra arbitro e Var di Cagliari-Juve col clamoroso rigore non concesso per il tocco di mano di Bernardeschi? C’è anche la registrazione del dialogo tra direttore di gara e Var di Lazio-Juve per l’intervento di Benatia su Lucas Leiva che per ogni moviola del giorno dopo era palesemente da sanzionare con un calcio di rigore? Se esistono, per ridare credibilità al nostro calcio forse a questo punto sarebbe il caso di renderle pubbliche. Operazione trasparenza dicono: partiamo dunque sul far luce su un passato che ancora grida vendetta.