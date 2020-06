RILEGGI LIVE - Arrivo Napoli, delirio alla Stazione centrale: soltanto alle 4 gli azzurri scendono ad Afragola

3.40 - Sembra essere definitivamente terminata la serata del Napoli, con i giocatori azzurri di ritorno da Roma tra l'entusiasmo dei tifosi. Il viaggio dei giocatori è durato praticamente tutta la notte, e dopo un iniziale percorso che avrebbe previsto parte dei giocatori scendere a Piazza Garibaldi dopo la sosta alla stazione di Afragola, la situazione è nuovamente cambiata con il treno che ha fatto dietrofront a causa della folla oceanica. Cambio di programma quindi con l'approdo ad Afragola, dove gli azzurri sono andati via nei taxi presi d'assalto dai tifosi.

3.20 - Il pullman del Napoli lascia la piazza, quindi l'arrivo sarà ad Afragola, ma anche lì in migliaia attendono gli azzurri.

2.40 - Arriva il pullman del Napoli a Piazza Garibaldi e la piazza torna a gremirsi, ma sarà difficile farsi spazio tra la folla per accogliere i giocatori.

2.30 - La polizia continua a presidiare Piazza Garibaldi e non è ancora escluso che il Napoli possa arrivare alla fine alla stazione centrale.

2.20 - Anche qui tanti tifosi arrivano col passare dei minuti per salutare i giocatori almeno nei taxi.

2.15 - Il Napoli è arrivato alla stazione di Afragola. Gli azzurri lasceranno ora il treno per far ritorno a casa in taxi. Diminuisce la folla ora a Piazza Garibaldi che non avrebbe permesso il transito degli azzurri visto il delirio con diverse migliaia di tifosi in attesa da ore.

2.00 - La stazione di Afragola è blindata e quindi tutto lascia pensare che il Napoli anticiperà l'arrivo per eludere la folla oceanica a Piazza Garibaldi.

1.50 - La festa è ormai scoppiata, dopo la vittoria degli azzurri e la conquista della Coppa Italia. Tante, troppe persone che si sono riversate in strada per festeggiare, in attesa del ritorno degli azzurri. E cosi l'ipotesi delle ultime ore è che il Napoli non arrivi a Garibaldi: la squadra, infatti, potrebbe fermarsi alla stazione di Afragola proprio per evitare gli assembramenti e i migliaia di tifosi che si sono ormai accalcati alla stazione di Garibaldi dove sarebbe persino difficile far transitare il pubblico tra la folla.

01.40 - Gentili lettori di Tuttonapoli, siamo qui pronti a raccontarvi quella che sarà l'evoluzione della notte azzurra. Il Napoli ha vinto la Coppa Italia, e per le strade della città è scoppiata la festa per un trofeo che mancava da sei anni. La squadra è sul treno che riporterà tutti i giocatori in città, probabilmente alla stazione di Piazza Garibaldi. Con voi seguiremo proprio questi minuti e la festa azzurra!

