RILEGGI LIVE - Garcia in conferenza: "Critiche? Non vi preoccupate per me. Cos'è cambiato? La fortuna. Contento per Kvara e Osi. Ci mancano solo i 3 punti con la Lazio"

Il Napoli torna alla vittoria in campionato, gli azzurri s'impongono 4-1 contro l'Udinese. Al termine del match vinto al Maradona, il tecnico azzurro Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale.

Il momento era delicato. "Non vi preoccupate per me, io sono sereno prima e dopo la partita. Sono contento dei miei giocatori, hanno fatto la partita che abbiamo preparato. Contento per Victor che ha segnato e ha risposto sul campo. E' stato concentrato per la cosa che ama di più fare: giocare e fare gol. Ha fatto anche l'assist a Zielinski che ha segnato su rigore. Abbiamo anche ritrovato un grande Kvara: gol, due pali e ha preso il rigore. Il bellissimo gol ora lo farà essere più tranquillo per le partite future. E' un giocatore di spettacolo e ama giocare bene, bastava concentrarsi su questo e il gol sarebbe arrivato. Ancora non siamo tra i primi 4, speriamo di farlo subito a Lecce. Ci mancano solo i 3 punti persi in casa con la Lazio".

Ora un filotto? "Bisogna recuperare perché giocando ogni 3 giorni è dura. Ho dato recupero ad alcuni giocatori e fatto entrare altri che sono in gamba come Simeone e Lindstrom. Ora bisogna recuperare per Lecce, per tornare in classifica ci serve una striscia di 3 vittorie almeno".

Per fare bene bisogna avere la palla? "Prima di questa partita eravamo la squadra con più possesso palla e la seconda squadra dopo l'Inter che tiravamo più in porta".

Si sono visti miglioramenti: "Per conoscere bene una squadra bisogna prima allenarla, soddisfatto del gioco di stasera ma anche a Bologna. Ora non dobbiamo essere euforici ma soddisfatti del lavoro fatto".

Cosa è cambiato? "Un po' di fortuna abbiamo avuto stasera, questo è l'unico cambio che abbiamo visto tra oggi e Bologna".

Sui singoli: "Mi è piaciuta la difesa, giochiamo con una difesa nuova da 2 partite. Contento di Ostigard, Natan e Mario che è rientrato. Hanno fatto molto bene a centrocampo e in attacco hanno finalizzato. Il mister è contento quando tutto va bene".

Su Natan: "Abbiamo lavorato tanto con lui durante la sosta, a tal punto se avessi recuperato Rrhamani al 100% avrebbe giocato già a Genova. Il lavoro svolto ha permesso a Natan di conoscere i compagni e il modo di difendere e giocare con qualità. Sono molto contento di lui".

Squadra più corta: "Quando non diamo niente all'avversario in costruzione non prendiamo ripartenze e siamo più tranquilli, come stasera. Bene così, vediamo di continuare".

