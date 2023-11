RILEGGI LIVE - Mazzarri in conferenza: "Ottima gara, ma col Real paghi ogni errore. Meret? Altro che problema, due parate decisive! Su Osimhen..."

Fonte: Da Madrid, Francesco Carbone

Il Napoli esce sconfitto 4-2 e deve rimandare il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo il match contro il Real Madrid, l'allenatore azzurro Walter Mazzarri risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Santiago Bernabeu. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, troverete la diretta testuale della conferenza stampa.

23.40 - Inizia la conferenza stampa.

"Credo che abbiamo fatto una buona gara, se non ottima, fino al 3-2 di Nico Paz. È chiaro che contro il Real Madrid se fai qualche errore lo puoi pagare caro. Dopo essere andati sotto nel finale, abbiamo cercato il tutto per tutto e ci sta di prendere anche il quarto gol".

Come sta Zielinski?

"L'ho tolto perché era stanco e si era fatto male, l'avete visto. La sua prova è stata positiva, poi fra pochi giorni abbiamo un altro impegno. Purtroppo ci sono tante defezioni in questo momento nella nostra rosa".

Il Napoli ha un problema portiere?

"Ma quale problema? Meret ha fatto molto bene, con due parate decisive. Il gol del 3-2 si può discutere, magari era coperto e non ha visto bene la traiettoria".

Come sta Osimhen?

"Non è al 100%, è appena rientrato da un infortunio. Dobbiamo farlo reinserire piano piano. Ora abbiamo l'Inter e poi la Juve, per la quale avremo qualche giorno di preparazione in più".

23.46 - Termina la conferenza stampa.