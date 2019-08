RILEGGI LIVE - Napoli-Barcellona 1-2 (38' Busquets, 41' Callejon, 79' Rakitic): prova discreta, azzurri puniti dalla distanza

Il Napoli esce sconfitto dalla prima amichevole con il Barcellona a Miami per 2-1. Un'ottima ora di gioco quella degli azzurri che però hanno palesato di nuovo il problema dell'anno scorso, quello del gol. Tante occasioni in apertura, clamorose quelle di Insigne di fronte al portiere e quella di Mertens da due passi, ma solo Callejon - sul solito asse con Insigne, complice anche una deviazione - pareggia il gol di Busquets. Nella ripresa stesso copione, Milik addirittura da zero metri con un inspiegabile colpo di petto manda sopra la traversa, togliendo anche il pallone a Gaetano alle sue spalle e Barcellona che trova un altro tiro vincente da fuori, stavolta con Rakitic.

3.26 - FINE PARTITA!

92' - Fiammata finale di Verdi: doppio passo e tiro da fuori, senza però dare forza. Blocca Neto.

92' - Numero di Dembelé, che poi sbaglia l'apertura panoramica e dà il possesso al Napoli.

90' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

90' - DEMBELE'! Scarico in area per l'ex Dortmund, che da posizione defilata ci prova a giro: la sfera finisce fuori, ad un centimetro dal palo.

88' - Gli 'olè' del pubblico accompagnano il tiki-taka del Barcellona, che adesso gestisce il possesso.

86' - Sul capovolgimento di fronte Dembelé va via a mezza difesa azzurra in velocità, ma poi non dà pensieri a Meret.

85' - MILIK! Barcellona scoperto, Milik trova spazio con un taglio nello spazio. Da posizione defilata incrocia il mancino, ma Neto risponde presente.

84' - Maksimovic rischia con il retropassaggio con l'iper-aggressivo pressing del Barcellona. Il Napoli comunque se la cava con coraggio.

82' - Dembelé va via ad Hysaj in campo aperto, l'albanese opta per il fatto tattico: giallo per lui.

79' - GOL DEL BARCELLONA! A SEGNO RAKITIC! Il Barcellona attacca con i centrocampisti. Dopo un rimpallo sulla trequarti la sfera arriva a Rakitic, che dai venti metri calcia di prima intenzione e trafigge Meret all'angolino!

77' - Giallo per Firpo.

76' - Cambio per il Napoli: fuori Di Lorenzo, dentro Hysaj.

76' - MILIK SPRECA! Bellissima azione del Napoli sfruttando l'ampiezza del campo. Ghoulam crossa al centro per Milik, tutto solo sul secondo palo. Impatta col petto il pallone, ma spedisce alto sopra la traversa da due passi.

75' - Ritmi bassi in questa fase di partita. Malgrado le sostituzioni, la partita è calata d'intensità.

72' - Cooling break all'Hard Rock Stadium di Miami.

70' Giallo per Milik: il polacco apre troppo il gomito su Umtiti.

69' - MILIK! La risposta del Napoli sul mancino del polacco: tiro da ottima posizione, ma Neto dice di no sul palo lontano.

68' - DEMBELE! PALO! Bella iniziativa dell'ex Borussia Dortmund, che calcia a giro da fuori area: Palla sul legno.

67' - Tentativo di Rakitic da calcio di punizione: il suo tiro termina alto sopra la traversa.

66' - Girandola di cambi nel Barcellona: fuori Puig, Perez, Wague e Todibo; dentro i pezzi da novanta: de Jong, Dembele, Semedo e Piqué.

64' - Progressione di Puig, che apre per Suarez. Bravisimo però Di Lorenzo a chiudere in scivolata.

61' - Stavolta è il Barcellona ad attaccare: tiro di Rafinha, deviato però in angolo.

59' - MILIK! Insigne serve Milik nello spazio: diagonale del polacco, appena entrato, ma tentativo a lato.

57' - Sostituzioni per il Napoli: fuori Fabian, Mertens, Manolas, Mario Rui ed Elmas; dentro Gaetano, Luperto, Ghoulam, Milik e Verdi.

55' - Errore di Manolas, che serve Rafinha su un tentativo di costruzione. L'azione del Barcellona comunque sfuma.

52' - MIRACOLO DI MERET! Puig va da Perez, che gira in area per Abel Ruiz. Doppio tentativo del nuovo entrato, ma risponde due volte presente il portiere azzurro.

50' - Perez va via a Di Lorenzo sulla corsia mancina, la destra del Napoli. Il suo cross è respinto da Maksimovic.

48' - Rakitic ci prova dalla distanza: conclusione smorzata, Meret blocca senza problemi.

46' - Due cambi per il Barcellona: fuori Suarez e Griezmann, dentro Rafinha e Abel Ruiz. Nel Napoli nessuna sostituzione.

2.40 - INIZIA LA RIPRESA!

2.38 - Quasi tutto pronto al via della ripresa. Prevista una girandola di cambi.

2.22 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Suarez si mette in proprio in area e si avventura in un dribbling contro Maksimovic e Di Lorenzo, ma viene contrastato perfettamente.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

44' - FABIAN! NAPOLI VICINO AL VANTAGGIO! Recupero palla sulla trequarti e verticalizzazione in area per Fabian: lo spagnolo calcia col mancino, ma Netto riesce a respingere in tuffo.

41' - GOOOOOOOOOOLLLL! CALLEJOOOOOOOOOOON! PAREGGIA IL NAPOLI! O magari autorete di Umtiti. Lancio di Fabian per Callejon, col solito taglio sul secondo palo. Lo spagnolo tiene palla, resiste al contrasto, calcia e complice una deviazione finale mette in rete il pallone della parità!

38' - GOL DEL BARCELLONA! A SEGNO BUSQUETS! Bella azione del Barcellona, che libera il centrocampista spagnolo al tiro da fuori: Zielinski non accorcia e Busquets da fuori mette la palla al'angolino!

36' - Elmas si avventura in un dribbling in solitaria, ma viene ingabbiato dalla difesa del Barcellona.

34' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Bellissima azione degli azzurri, da destra a sinistra e poi dall'altro lato. Sventagliata in area per Callejon, il cui appoggio per Mertens, tutto solo, è così così. Tentativo in girata del belga, che spedisce alto sopra la traversa.

32' - Palla in verticale per Griezmann, beccato però in offside.

31' - MERTENS SPRECA! Fabian va in verticale da Callejon, trovando un corridoio stupendo. Lo spagnolo centra per Mertens, che di prima intenzione da due passi spara ad un soffio dal palo.

29' - Cross di Wague, colpo di testa di Rakitic impreciso.

27' - Il Barcellona, dopo la pausa, prova a fare giropalla, senza però trovare spazi per attaccare.

25' - Cooling break in corso: una piccola pausa per dissetarsi, visto il caldo della stagione, e si ricomincerà.

23' - Apertura per Mario Rui, che va al cross ma trova la deviazione di un avversario.

21' - Attacca ancora il Napoli. Mario Rui appoggia a Mertens al limite dell'area: tiro di prima del belga sul primo palo, è attento Neto.

20' - INSIGNE SPRECA! Ma è in fuorigioco. Tuttavia, dopo un'azione straordinaria del Napoli, Fabian inventa la verticale per Insigne, ma il capitano a tu per tu con Neto gli spara addosso. Si alza comunque la bandierina.

19' - Sventagliata per Griezmann, che fa da sponda per Suarez: tiraccio dell'uruguaiano, che spara alle stelle.

17' - Non scocca la scintilla tra Suarez e Griezmann: il lancio dell'ex Liverpool per il francese è errato.

16' - Adesso è il Napoli che fa girare il pallone, in attesa che si aprano le maglie del Barcellona.

14' - Scontro di gioco tra Mario Rui e Wague, ha la peggio il terzino azzurro, che per fortuna si rialza.

12' - ANCORA GRIEZMANN! Ci prova ancora l'ex PSG da fuori area: la sua stecca mancina, a incrociare, non coglie impreparato Meret, che si tuffa e respinge.

10' - Bella giocata di Elmas, che prima dribbla poi va in verticale da Fabian. Quest'ultimo però è in offside.

9' - GRIEZMANN! Sugli sviluppi del corner successivo la sfera arriva sul secondo palo, Suarez la rimette al centro, in zona Griezmann. Il francese però spara fuori dall'interno dell'area.

8' - Contropiede del Barcellona, Griezmann va in progressione e imbecca Carles Perez. Il tiro di quest'ultimo viene ribattuto.

7' - Bell'azione del Napoli, tutta di prima. Insigne, però, sbaglia l'apertura finale e sfuma il tutto.

5' - Il Barcellona tiene il pallino del gioco in quest'avvio. Il Napoli prova comunque a pressare alto.

3' - Apertura a destra per Di Lorenzo, beccato però in offside.

1.35 - COMINCIA IL MATCH!

1.30 - Squadre in campo con un ingresso tra luci e foschia per un effetto spettacolare.

1.20 - VIDEO - Non solo tifosi e simpatizzanti del Barça, a Miami migliaia di tifosi in maglia azzurra (clicca qui)

1.15 - Man mano si riempie l'Hard Rock Stadium di Miami per circa 60mila spettatori presenti.

0.55 - Grande entusiasmo per l'ingresso del Barcellona con lo stadio a maggioranza composto da sostenitori americani dei catalani.

0.35 - FORMAZIONI UFFICIALI - Carlo Ancelotti sperimenta ancora nel terzo test internaizonale del pre-campionato del Napoli. Stavolta tocca a Fabian agire da trequartista, con Zielinski ed Elmas come perni di centrocampo. Fuori Milik, c'è Mertens ad agire da falso nove. Insigne confermato sulla fascia sinistra, Maksimovic titolare accanto a Manolas. Nel Barcellona c'è Griezmann tra i titolari, così come Luis Suarez. Di seguito le formazioni ufficiali del match

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Elmas; Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wagué, Todibo, Umtiti, Junior; Rakitic, Busquets, Riqui Puig; Griezmann, Suárez, Carles Pérez.

Grande cornice di pubblico all'Hard Rock Stadium di Miami per la sfida tra Napoli e Barcellona. Ad oltre un'ora dall'inizio il dato dei tagliandi venduti è importante: oltre 60mila spettatori e quindi poche migliaia di biglietti al sold-out

Per le due sfide amichevoli contro il Napoli, Ernesto Valverde proverà il tridente che poi il Barcellona schiererà anche alla prima giornata di campionato visto l'infortunio di Messi. Già questa notte quindi schiererà il tridente composto da Griezmann, Suarez e Dembelé.

Amici di Tuttonapoli, buonanotte e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Barcellona, primo dei due test contro i catalani che si terrà (all'1.30 italiane) all'Hard Rock Stadium di Miami che ha una capienza di circa 67mila posti.