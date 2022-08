RILEGGI LIVE - Napoli-Juve Stabia 3-0 (57' Ndombele, 81' Ambrosino, 90' Zerbin): minuti nelle gambe e buon impatto dei nuovi!

Fonte: dallo stadio Maradona, Antonio Gaito

Termina 3-0 l'allenamento congiunto contro la Juve Stabia, prova che è servita per mettere minuti nella gambe ad alcuni giocatori e vedere per la prima volta i nuovi arrivi. Buon impatto di Raspadori, Simeone e Ndombele, bene anche i tanti giovani della Primavera lanciati nel finale da Spalletti.

19.55 - FINISCE QUI

90' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!! Splendido gol di Zerbin che punta l'avversario e fa partire un destro a giro imparabile.

86' - Buon impatto e ottimo ingresso in campo dei tanti giovani azzurri.

81' - GOOOL DEL NAPOLIIII!!! Bel pallone in profondità per Ambrosino che avanza verso la porta e batte Russo con freddezza. 2-0 Napoli.

80' - Spavone appoggia al limite per l'accorrente Zerbin che calcia di prima intenzione, carambola e palla in corner.

77' - Spalletti rivoluziona la squadra, in campo tutti i giocatori della Primavera: dentro Marfella, Iaccarino, Ambrosino, Spavone, D'Avino, Obaretin, Zedadka, Russo, Marchisano.

75' - Si ferma il gioco, è il momento del cooling break.

72' - Ancora Ounas! Gioco di gambe e conclusione col destro, pallone che termina sull'esterno della rete.

71' - Bella giocata personale di Ounas che va via a Mignanelli e da posizione defilata tenta il tiro. Ben posizionato Russo che si oppone.

67' - Traversone di Della Pietra, colpo di testa di Guarracino che impegna Sirigu, bravo a deviare in corner.

63' - RASPADORI! Zanoli palla arretrata in area per Raspadori che controlla e calcia: ottimo intervento con i piedi di Russo che evita il gol.

60' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE STABIA! Un rimpallo fortuito in area fa finire la sfera sul piede di Scaccabarozzi che a pochi passi da Sirigu infila in rete. Si alza però la bandierina, è offside.

57' - GOOOL DEL NAPOLII!!! Ndombele recupera palla sui 30 metri, avanza e fa partire un bellissimo destro forte e preciso che batte il portiere della Juve Stabia. Napoli in vantaggio.

51' - Gaetano tenta la progressione, arriva al limite dell'area ma tentenna troppo e perde il pallone.

48' - Ndombele prova la conclusione dalla lunga distanza, palla che si alza e finisce alle stelle.

46' - Luciano Spalletti opera i primi due cambi dell’amichevole con la Juve Stabia. Dentro Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin che rimpiazzano Elmas e Politano.

19.09 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

18.51 - Fine primo tempo

47' - RASPADORI! Il neo colpo si limita e calcia col sinistro, parata del portiere, grande prova dell'81 del Sassuolo.

46' - SIMEONE! Tentativo dalla distanza dell'attaccante, pallone a lato non di molto.

43' - SIRIGU! Tentativo da centrocampo Pandolfi, il portiere che era fuori porta salva e concede solo corner.

41' - OUNAS! Gran tiro dalla distanza dell'algerino, pallone alto. Ci ha provato Ounas.

39' - Potenziale chance per la Juve Stabia con l'attaccante che si libera in area ma poi il suo tiro viene murato.

36' - Sprint di Olivera sulla sinistra, pallone al limite per Raspadori che calcia, tiro sporco parato senza problemi.

34' - Ndombele supera tre avversari a centrocampo con la sua tecnica ma poi sbaglia l'appoggio a sinistra per Ounas.

28' - Gioco ripreso, ma poche emozioni in questa fase.

24' - Cooling break: i giocatori ne approfittano per dissetarsi a centrocampo.

22' - Non si sblocca la partita nonostante il dominio del Napoli con un intenso palleggio e già diverse azioni create.

18' - NDOMBELE! Bello spunto del centrocampista francese che calcia dal limite, pallone a lato.

16' - RASPADORI! Ottimo spunto dell'ex attaccante del Sassuolo che riceve palla in area, dribbla e calcia, sarà corner.

10' - Bello spunto collettivo del Napoli, Ounas va al cross, traversone impreciso.

6' - Numero di gambe di Ndombele fermato con un fallo, punizione a centrocampo per il Napoli.

2' - Subito in possesso di palla gli azzurri, applausi per uno stop volante di Raspadori.

1' - Partiti! Comincia l'amichevole tra Napoli e Juve Stabia

17.58 - Squadre in campo, pochi minuti e si comincia.

17.40 - In campo i calciatori per il riscaldamento, grande entusiasmo sugli spalti.

17.00 - Ufficiali le scelte di Spalletti per l'amichevole di questo pomeriggio contro la Juve Stabia, subito in campo tutti i nuovi acquisti che non avevano ancora messo minuti nelle gambe.

Ecco la formazione scelta da Spalletti: Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone.

16.15 -Terminate anche le Curve superiori messe in vendita oggi: il Maradona presenterà un grandissimo colpo d'occhio

16.00 - Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia. Per la prima volta oggi possibile 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone e Ounas e Politano sulle fasce, come riferito a Sky Sport 24 dal giornalista Francesco Modugno. Non solo dunque un modo per dare minutaggio ai nuovi in vista dei prossimi impegni ravvicinati e le rotazioni, ma anche per provare nuove soluzioni tattiche.

15.30 - La SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juve Stabia, amichevole voluta fortemente da Luciano Spalletti per dare minutaggio ai nuovi acquisti (e non solo) prima dell'inizio dei tanti impegni ravvicinati