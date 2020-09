RILEGGI LIVE - Napoli-Pescara 4-0 (23' Zielinski, 71' Ciciretti, 74' Mertens, 92' Petagna): poker azzurro!

Triplice fischio, il Napoli vince 4-0. Questi i marcatori: 23' Zielinski, 71' Ciciretti, 74' Mertens, 92' Petagna.

92' - PETAGNA! GOL! L'attaccante la gira di sinistro, palo-rete.

Concessi 2 minuti di recupero

90' Ultimi cambi per il Pescara dentro Chicchia e Quaquarelli, fuori Masciangelo e Scognamiglio.

88' - LUPERTO! In proiezione offensiva ci prova, il portiere pare in due tempi.

86' - Ancora Insigne, stavolta su punizione non centra lo specchio della porta.

83' - Ci prova il Pescara con Ventola, conclusione da fuori area lontana dallo specchio della porta.

81' - INSIGNE! Gran tiro a giro del capitano, Favero vola e leva la palla dall'incrocio.

75' - INSIGNE! Azione personale ma la conclusione è debole e troppo centrale.

74' - MERTENS! GOL! Ancora assist di Petagna, Dries incrocia alla destra del portiere.

71' - CICIRETTI! GOL! Appoggia in rete sull'assist di Petagna.

68' - Ancora cambi. Esordio di Petagna per il Napoli, entra anche Palmiero, fuori Osimhen e Demme. Per il Pescara fuori dentro Borrelli e Ciafardini, fuori Galano e Belloni.

67' - Ceter prova un pallonetto d'esterno ma sbaglia di molto.

66' - OSIMHEN! Gira di testa fuori di poco, leggermente trattenuto dal difensore abruzzese l'attaccante nigeriano si lamenta.

65' - Altro cambio per il Pescara. Dentro Crecco, fuori Diambo

61' - CICIRETTI! Di sinistro a due passi dalla porta la mette fuori sull'assist di Osimhen.

56' - 2 cambi anche per il Napoli. Dentro Luperto e Ciciretti, fuori Fabiàn Ruiz e Zielinski.

54' - Altri 2 cambi per il Pescara dentro Valdifiori e Ceter fuori Bocic e Busellato.

53' - Tiro di Dries Mertens in area di rigore stoppato dal difensore Scognamiglio.

NAPOLI 2° TEMPO (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne

46' - Tantissimi cambi per gli azzurri. Dentro Ospina, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Insigne e Mertens; fuori Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Lozano e Politano. Per il Pescara dentro Del Favero ed Elisalde per Fiorillo e Drudi

19:01 - RIPARTITI!

45' - Squadre negli spogliatoi senza recupero: vantaggio azzurro al 45' grazie al bel gol di Zielinski.

42' - OSIMHEN! Primo vero squillo di Victor che riceve da Demme in area e col destro a giro calcia forte ma fuori. Esecuzione comunque puntuale e potente, nonostante la mira da rivedere.

40' - Bel tiro di Fabian dopo uno scambio nello stretto con Zielinski, la palla si impenna ma per una deviazione: sarà corner.

37' - Solo Napoli in questa fase dell'incontro, azzurri in pieno controllo tecnico della gara con una fitta trama di passaggi.

35' - PALO DI KOULIBALY! Dagli sviluppi di corner tiro col destro a botta sicura del calciatore senegalese col legno che ancora vibra.

31' - LOZANO! Di Lorenzo serve sul secondo palo il messicano che controlla di petto e prova la rovesciata, palla fuori.

28' - Fabian si mette in proprio, tiro solito col mancino dal limite, para Fiorillo.

27' - Brutto controllo palla di Fabian che sulla destra si trascina la sfera fuori.

26' - Punizione di Ghoulam sulla sinistra, cross teso e Osimhen per poco non impatta di testa.

23' - ZIELINSKI! GOL! Il polacco va da Politano, sponda dell'esterno per l'ex Empoli che entra in area e col destro fa 1-0! Gran bel gol!

20' - Ancora punizione per il Napoli, stavolta ci prova Politano, traiettoria rasoterra, barriera. Sarà corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

18' - Punizione dal limite per il Napoli, sul pallone va Ghoulam il cui mancino a giro termina alto non di molto.

16' - PALO DI GALANO! Ancora pericoloso il Pescara col tiro a giro dell'ala destra che colpisce in pieno il legno.

15' - Fuori dal gioco fino a questo momento Osimhen, per un lui un paio di sponde e pochissime chance per pungere. Una l'ha fallita.

11' - Gran palla di Politano per Lozano che però è in posizione di fuorigioco.

8' - Fitto possesso palla da parte del Napoli che cerca varchi che al momento non ci sono.

6' - BELLONI! Napoli sorpreso col Pescara che va vicino al gol in contropiede con Belloni che in area tutto solo calcia su Meret.

5' - OSIMHEN! Il portiere del Pescara regala palla al bomber che incespica sul pallone e non riesce a fare gol, poi tiro alto di Zielinski.

4' - Confermato il 4-3-3 con Demme che fa il regista e Osimhen la punta centrale.Tanto movimento per il nigeriano.

2' - Subito in attacco il Napoli che attacca soprattutto sulla destra con Politano e Di Lorenzo.

18.00 - Partiti!

17.58 - Squadre in campo

17.55 - Spenti i maxi-schermi dell'impianto, atmosfera spettrale al San Paolo.

17.45 - Le squadre rientrano dopo il riscaldamento.

17.20 - Gennaro Gattuso punta sul 4-3-3 con Meret in porta e Osimhen in attacco per sfidare il Pescara in amichevole al San Paolo. In difesa c'è Rrahmani con Koulibaly, in mediana Demme metodista con Zielinski e Fabian ai suoi lati. Iniziale panchina per Lorenzo Insigne. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Demme, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano. All.: Gattuso.



PESCARA: Fiorillo, Masciangelo, Diambo, Scognamiglio, Busellato, Galano, Drudi, Ventola, Bocic, Belloni, Omeonga. All.: Oddo.

16.45 - Manca poco più di un'ora all'inizio dell'amichevole tra Napoli e Pescara al San Paolo. La novità è che ad indossare la maglia azzurra non sarà la squadra di Gattuso ma la società abruzzese come si legge sui social

Dal sito ufficiale del club azzurro arrivano i convocati per la sfida in programma a Fuorigrotta: mancano Milik, Llorente, Ounas, Malcuit e Younes. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

Il match sarà trasmesso in pay per view su Sky al canale 251 o in diretta testuale, con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

