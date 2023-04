RILEGGI LIVE - Spalletti in conferenza: "Rigore netto su Lozano, indiscutibile! Milan ha concretizzato, ma noi due grandi prove! Osi? Pochi allenamenti. Lo stadio ha lottato..."

Al termine della gara di ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa

Fonte: dall'inviato al Maradona, Antonio Gaito

Al termine della gara di ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Maradona. Su Tuttonapoli.net, come al solito, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.50 - Inizia la conferenza

Troppe responsabilità su Kvaratskhelia?

"All'inizio ci ho provato, ma poi mi è stato detto di tutto e poi mi sono dovuto accodare (ride, ndr), ma il ragazzo merita, è sano, sensibile, ha straordinaria qualità. E' vero che non è riuscito nel primo tempo a saltare l'avversario in uno contro uno, ma nel secondo tempo l'ha fatto due volte in cui poi ha calciato con numeri pazzeschi per qualità e sostanza. Ha tirato fuori comunque situazioni e poi ha trovato i compagni. E' arrivato forse come altri col fiato un po' tirato, s'è visto che qualcuno è arrivato con un po' di fatica, senza aver recuperato benissimo e quindi con un po' di annebbiamento. Abbiamo fatto la gara che dovevamo, ma sono felice di avere Kvara e ci darà ancora la sua qualità per questo grande obiettivo che abbiamo davanti. Ne abbiamo bisogno".

Quel 4-0 in campionato ha inciso sulle certezze del Napoli?

"Le prestazioni successive non dicono questo, sono state grandissime prove, compresa anche la gara di San Siro. Il Milan ci ha creato dei problemi, ma si sono create più che altro delle ingenuità per il livello di calcio che abbiamo portato avanti. Non aveva minato nessuna certezza, ma ci ha minato quel turno delle nazionali, sono tornati 3 infortunati, viaggi intercontinentali su dei campi... noi li abbiamo visti dove hanno giocato, incredibili. La vittoria di Torino poi ci ha messo in testa che era una formalità e quella gara lì diventava una serata di gala ma senza cattiveria. In queste due partite però abbiamo fatto il Napoli, abbiamo fatto bene e ci fa piacere aver rivisto lo stadio lottare insieme alla squadra, era un'altra cosa e ci dà amarezza non avergli potuto dedicare la vittoria"