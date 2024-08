Salta Cajuste al Brentford! Oggi torna a Napoli: aveva già fatto le visite

vedi letture

Allo stato attuale la trattativa per il centrocampista del Napoli non va oltre. Cajuste ha sostenuto le visite mediche lunedì.

Salta l'operazione in uscita di Jens Cajuste verso il Brentford, nonostante il centrocampista svedese avesse già sostenuto le visite mediche con le Bees. Dopo la notizia data in nottata da Fabrizio Romano, arriva la conferma da Sky UK. L'ex Reims si sta preparando a tornare in Italia martedì mattina dopo che la sua proposta di trasferimento al Brentford è stata bloccata.

Allo stato attuale la trattativa per il centrocampista del Napoli non va oltre. Cajuste ha sostenuto le visite mediche lunedì, ma non è confermato se abbiano avuto esito positivo. In giornata, dunque, il ragazzo dovrebbe far rientro a Napoli.