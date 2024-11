Si cerca un difensore per gennaio, torna di moda un giapponese: Itakura è l'ultima idea

Il Napoli è pronto a un nuovo colpo a sorpresa in difesa. Per gennaio lo scouting azzurro, guidato da Maurizio Micheli, è attivo alla ricerca di un rinforzo da regalare ad Antonio Conte. Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell'Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia. Non solo, però: l'esperienza con Kim Min-jae ha insegnato al Napoli che il mercato orientale può regalare rinforzi importanti e l'ultima idea, come raccolto da Tuttomercatoweb, risponde al nome di Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach.

Idea giapponese. Itakura ha già esperienza nei campionati europei, se consideriamo che è già da cinque anni nel Vecchio Continente. Arrivato al Manchester City dal Kawasaki Frontale, ha giocato poi in prestito al Groningen, e allo Schalke 04, per poi essere acquistato nell'estate del 2022 dal 'gladbach. Un'occasione mercato, considerato che ha il contratto in scadenza nell'estate del 2026, il classe '97 di Yokohama andrebbe a riempire lo slot da extracomunitario che il Napoli ha libero anche per la prossima sessione invernale di trasferimenti.

Il Napoli cerca un colpo dietro. Come detto, la richiesta di Conte e dunque l'opera della dirigenza per gennaio, è volta a un rinforzo in difesa. Gli uomini mercato stanno guardando verso la Premier League in cerca di occasioni (da qui Kiwior e non soltanto) ma anche verso altri campionati. Come la Bundes, dove Itakura del 'gladbach potrebbe essere il prossimo colpo a sorpresa dall'Asiaper il club di ADL.