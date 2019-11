Sky - Ancelotti e lo staff in ritiro a Castel Volturno, la squadra s'è rifiutata e s'è attivata con gli avvocati: la ricostruzione

Arrivano nuovi aggiornamenti dal giornalista Sky, Massimo Ugolini sul fronte ritiro: "Ancelotti ha lasciato lo stadio senza parlare con nessuno, senza dare spiegazioni. E' una scelta sorprendente, seguita poi dalla notizia ancor più sorprendente del pullman del Napoli che era pronto ad accogliere i calciatori azzurri e a riportarli in ritiro e invece autonomamente, tutti i giocatori sono andati a casa. Si pensava ci fosse stata autorizzazione del club ma così non è stato. Si può parlare di ammutinamento. I senatori del Napoli hanno chiesto di interrompere il ritiro ma dall'altra parte c'è stato il punto fermo della società con attimi di tensione vissuti nello spogliatoio con la decisione di tutti i giocatori di tornare nelle proprie abitazioni. Ancelotti è andato a Castel Volturno con tutto il suo staff tecnico. I calciatori azzurri stanno già chiamando i rispettivi avvocati per rispondere a quella che sarà una chiamata in causa del club in quanto sono previste in questi casi multe salate. De Laurentiis è stato il primo a lasciare lo stadio, ancora inconsapevole di quanto stesse accadendo nello spogliatoio, il patron ha aspettato solo Lozano per fargli i complimenti".