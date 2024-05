Spalletti critica: "Tre allenatori non si cambiano neanche in 5 anni. Squadra va difesa e confortata…”

Queste le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, che prova a spiegare così la crisi stagionale del Napoli

TuttoNapoli.net

"Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni". Queste le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, che prova a spiegare così la crisi stagionale del Napoli ai microfoni del Corriere della Sera: "Cosa è successo al Napoli? Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni.

Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi. Ragazzi giovani come Zirkzee, Kvara per esempio vanno coltivati, difesi e sostenuti ogni giorno".

Di Lorenzo, Meret, Raspadori: li convoca con la stessa convinzione?

"Io valuto complessivamente, non la singola stagione o gli ultimi mesi".