Spettacolari!

Vittoria fantastica che ci porta agli ottavi

Pazzesco! Qualificati a punteggio pieno dopo 4 partite. Un Napoli straordinario, folle, bellissimo che dopo 17 minuti è in vantaggio 2 a 0. L’avversario è l’Ajax che ne ha presi sei all’andata. Gli azzurri partono fortissimo e sono in vantaggio al 2’ con Lozano, ma giocata spettacolare è di Zielinski che lo manda in rete. Il Napoli non si ferma e da un’altra azione in velocità con Kvara la mette al centro per Raspadori che con una giocata pazzesca insacca nel sette per il doppio vantaggio. La gara rimane viva con l’Ajax che ci prova a rientrare nel match ma la difesa azzurra, aiutata dal centrocampo riesce a chiudere tutto. Il Napoli sfiora anche il terzo gol ma l’Ajax riesce a salvarsi in almeno due occasioni. La ripresa è leggermente diversa. Il Napoli arretra un pochino ma è l’Ajax che prova a spingere. l’Ajax il gol lo trova quando Anguissa si era fermato per un piccolo problemino e Klaassen entrato in area di testa piega le mani a Meret. Il Napoli cambia qualcosa con l’ingresso di Osimhen e Ndombele. Il francese trova il rigore appena entrato. Tito fuori area e tocco di mano visto dal Var. Dal dischetto si presenta Kvaratskhelia con Osimhen che gli cede la palla. Il georgiano freddo insacca. Il 3-1 rida gioco al Napoli che prova a spingere ma Osimhen si fa trovare due volte in fuorigioco. La gara regala ancora emozioni. Prima il rigore chiamato su fallo di Juan Jesus con Bergwijn che batte Meret e poi il gol di Osimhen che ruba palla a Blind e insacca a porta vuota. Una vera liberazione per il Nigeriano che voleva trovare il gol in champions. Napoli agli ottavi con due gare di anticipo e con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di straordinario