Spezia-Napoli 1-4, le pagelle: Osimhen è incontenibile! Zielu devastante, Politano indemoniato

Meret 6 - Confermato nonostante il rientro di Ospina, non basta la prima parata ad evitare il gol di Piccoli. Concentrato ed attento nell'uscita del basso, non rinuncia a qualche rischio attirando la pressione dello Spezia.

Di Lorenzo 7 - Altra ottima prova, accompagnando con continuità e soprattutto prepotenza (come in occasione dell'assist per l'1-0 di Zielinski) e difendendo con ordine, ad eccezione probabilmente della percussione che poi porta al gol dello Spezia.

Manolas 7 - C'è sempre il greco, con la sua velocità, quando lo Spezia riesce faticosamente a trovare la profondità. Un paio di opposizioni decisive, poi per il resto è incolpevole sul gol ed in uscita gioca in modo elementare e non commette i soliti errori.

Rrahmani 6,5 - Torna titolare, peraltro sul centro-sinistra che non lo favorisce, ma chiude una buonissima prestazione. Non manca un rischio in chiusura, forzando un retropassaggio, ma all'interno di una gara in cui non la butta mai via.

Hysaj 6 - Qualche buona giocata, ma anche un paio di palle perse in uscita, qualche imprecisione di troppo ed un'ammonizione ad inizio gara che lo condiziona nelle chiusure (dal 69' Mario Rui 6 - Entra a partita indirizzata e ritmi più bassi, chiudendo senza troppi affanni e proponendosi anche in qualche circostanza)

Fabian 6 - Non la sua migliore partita. Alcune intuizioni non mancano, ma per il resto c'è più da verticalizzare che da andare a conservare il possesso facendo girare palla e più volte Gattuso lo invita ad alzare la testa. Finisce in riserva, ma Gattuso non ha più cambi.

Demme 7 - Inizio a rilento, sbagliando qualche pallone di troppo e forzando delle giocate, ma cresce col passare dei minuti e finisce per demolire il centrocampo avversario. Corre per due, si sdoppia in entrambe le fasi di gioco e continua a randellare e rincorrere anche a partita finita.

Politano 7 - Travolgente quando parte palla al piede, sfondando sulla destra per pennallare al centro o per rientrare al tiro, come nella ripresa quando manda alto un rigore in movimento. Si sdoppia in fase offensiva, sblocca anche diverse ripartenze giocando bene tecnicamente (dal 75' Lozano 6,5 - Ritrova la gioia del gol, venendo premiato da Osimhen dopo aver generosamente accompagnato l'azione al suo fianco)

Zielinski 7,5 - Gol e assist per indirizzare subito il match. Sblocca la gara alla prima vera occasione, facendosi trovare nel cuore dell'area di rigore. Poi allunga la palla quanto basta per far partire Osimhen in motorino per il 2-0 che incanala la partita. Dà fastidio tra le linee, non facendo mancare una pressione costante al fianco di Osimhen (dal 69' Mertens sv - Entra, ma una nuova distorsione alla caviglia lo costringe ad uscire) (dal 75' Elmas sv)

Insigne 6,5 - Il Napoli sfonda prevalentemente sull'altra fascia. Non manche qualche pallone velenoso dei suoi, serve Osimhen per il 3-0 e per il resto è generoso nei ripiegamenti, fino alla propria area di rigore anche se non ha il fisico per contrastare Piccoli sul gol. Fantastico un doppio dribbling nella ripresa in cui però non sempre è nel vivo del gioco.

Osimhen 9 - Assolutamente devastante. Basta allungargli palla per metterlo in moto dalla propria metà campo fino a battere il portiere sul primo palo. Chiude la gara con uno scatto bruciante, che manda in tilt anche il VAR alla verifica, buttando giù la porta. Due gol in meno di un tempo che gli abbassano la media minuti-gol sotto i 90' per gol e gli valgono una doppia cifra record: 10 gol in Serie A in 1289 minuti, meglio di Cavani (1336') e Higuain (1458') al primo anno in azzurro. Continua a pressare, scattare, scontrarsi, ma non perde lucidità e firma anche l'assist per il 4-1 di Lozano. Una forza della natura (dall'83' Petagna sv)