Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, Sky: il Napoli aspetterà garanzie bancarie fino a sabato

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha già un accordo sul contratto con il Galatasaray, tanto che oggi ha presentato un certificato medico di malattia al club azzurro per non presentarsi al primo giorno di ritiro, ma le offerte dei turchi continuano a non convincere.

Sono ormai giorni che il Galatasaray tratta con il Napoli, ma stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, i turchi non hanno ancora fornito le giuste garanzie bancarie richieste dal club di Aurelio De Laurentiis, che per questo motivo non ha accettato l'offerta di 75 milioni di euro. Dunque il tempo stringe, anche perché da Osimhen dipende gran parte del mercato in entrata, così il Napoli ha fissato una deadline: si aspetterà fino a venerdì o al massimo sabato che il Galatasaray presenti le fideiussioni necessarie, dopodiché se l'affare non sarà chiuso si spingerà per la pista Al-Hilal. Gli arabi, riferisce Di Marzio, hanno presentato un'offerta più alta dando tutte le garanzie del caso.