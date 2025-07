Ultim'ora Napoli-Lucca, si può chiudere! Sky: si lavora con l’Udinese sui bonus

Il Napoli è scatenato sul calciomercato. Dopo aver chiuso gli acquisti di Noa Lang e Sam Beukema, che svolgeranno le visite mediche rispettivamente domani e mercoledì, gli azzurri sono vicini anche al colpo Lorenzo Lucca. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, secondo cui il club di De Laurentiis avrebbe deciso di affondare sul giocatore dell'Udinese per il ruolo da centravanti.

La distanza tra le parti è minima: mancano solo da discutere i dettagli sui bonus con il club friulano, poi l'affare potrebbe davvero andare in porto. Il profilo preferito del Napoli per il ruolo di prima punta è stato sin dall'inizio Darwin Nunez ma, come riferisce Di Marzio, gli azzurri si sono resi conto che è un'operazione dalle tempistiche lunghe e dai costi molto elevati. Per l'attaccante uruguaiano del Liverpool bisognerebbe sacrificare un tesoretto che invece si preferisce destinare anche ad un'altra ala offensiva, oltre che ovviamente a Lucca a cui il Napoli è molto vicino.