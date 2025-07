Ultim'ora Il PSG torna su Osimhen! Dalla Francia: Campos in contatto con gli agenti

Non decolla la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: i turchi hanno già una accordo con il bomber nigeriano e sono disposti a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma non intendono versarli in un unico pagamento come invece chiedono gli azzurri. Così, dalla Francia arriva una notizia clamorosa che vede l'inserimento di un altro club.

Stando a quanto riportato da L'Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe tornato a valutare Victor Osimhen. I campioni in carica della Champions League sono alla ricerca di un centravanti e il dirigente sportivo Luis Campos avrebbe già preso contatti con l'entourage del nigeriano. Il Paris Saint-Germain in passato aveva presentato delle offerte per Osimhen ed ecco che il suo nome sembra tornare di moda per la squadra di Luis Enrique. Un altro profilo attenzionato, riporta L'Equipe, è Rafa Leao del Milan: i parigini sognano l'attacco stellare con questi due colpi da 90 che si andrebbero ad aggiungere ai presenti in rosa Kvaratskhelia, Dembelé, Doué, Barcola.