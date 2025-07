Calciomercato Napoli, il borsino: Beukema è il quarto colpo, ora altri quattro obiettivi

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Ci siamo. Il Napoli porterà a Dimaro ben quattro volti nuovi, in attesa di sbloccare le altre operazioni portate avanti in queste settimane. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo nelle prossime ore porterà alle visite mediche Noa Lang, con l'operazione col Psv da 25mln più 2mln di bonus ed il 10% di futura rivendita, e poi Sam Beukema: quest'oggi è arrivata l'intesa finale col Bologna per 30mln più 3 di bonus, grazie anche al pressing del giocatore e del suo entourage sul club rossoblù che ieri s'è già radunato per la prossima stagione. Almeno quattro elementi, dunque, a disposizione di Antonio Conte per l'inizio del ritiro, in attesa di sbloccare le altre operazioni per un'ulteriore esterno sinistro (sempre Ndoye in pole, con Chiesa sullo sfondo), il centravanti con Nunez ad oggi troppo caro nonostante sia in uscita dai reds e le riflessioni su Lucca che ad oggi sembra in pole posizione ed il vice-Di Lorenzo con Juanlu Sanchez che ha un accordo blindato con Manna per far calare le pretese del Siviglia (17mln più rivendita a fronte di 12 più due di bonus e rivendita). Senza fretta, inoltre, anche un portiere con Milinkovic-Savic in standby per le richieste del Torino che parallelamente pensa a Ngonge ma non volendo pagare per un'operazione a titolo definitivo. Per questa che possiamo considerare la seconda parte del mercato estivo, però, c'è da ricalcolare il budget e fare il punto anche sulle cessioni: a partire da quella di Osimhen, che potrebbe spostare in maniera massiccia gli investimenti in caso di incasso cash della clausola, ma anche quella di tanti esuberi o rientri dai prestiti.

Situazione Osimhen

La giornata di domani con ogni probabilità sarà quella cruciale. La delegazione del Galatasaray è rientrata a Istanbul senza Osimhen dopo tre giorni di incontri a Milano, ma convinta di aver fatto il massimo per accontentare le richieste del Napoli. Da capire se tornerà in Italia per chiudere eventualmente l’operazione, ma ad oggi il club turco è convinto di ottenere il ritorno del nigeriano con l’ultima proposta che s'è avvicinata alle richieste del Napoli - in attesa di certificare le garanzie bancarie promesse - e probabilmente rappresenta anche il tetto massimo di spesa dei turchi.

I turchi sono arrivati ovviamente ai 75mln di euro complessivi previsti dalla clausola, ma stavolta con ben 40mln di euro da versare subito e ‘solo’ due rate da 17,5mln di euro da versare nell’estate 2026 e quella 2027. La richiesta di De Laurentiis, oltre ad una lettera di credito a garanzia, era di due rate da 37,5mln di euro. E’ stato quindi un weekend di riflessioni e domani - all’apertura anche degli istituti di credito - si andrà al dentro o fuori. Da parte del club azzurro c'è anche la necessità di chiudere la vicenda, che si trascina da troppo, oltre che di monetizzare e capire effettivamente il budget per la seconda fase del mercato estivo.

Le cessioni

Il Napoli deve sbloccare tante uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, evitando dei ritiri sovraffollati, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln) e presto probabilmente anche un ulteriore milione per il prestito oneroso di Cajuste che ha messo in standby il Besiktas in attesa della Premier League. Già 24mln di euro che dovrebbero aumentare a breve: sono in uscita anche Zanoli, che piace al Bologna e potrebbe rappresentare anche una contropartita, Mazzocchi, gradito al Sassuolo, Ngonge che come detto vuole ritrovare Baroni al Torino, Folorunsho che è vicino al Cagliari ed il Cholito Simeone su cui ci sono tra le altre Siviglia, Genoa e Pisa. Da piazzare i giocatori non riscattati come Walid Cheddira, Alessio Zerbin e Jesper Lindstrom reduce da un infortunio con l'Everton.

Di seguito il riepilogo al 6 luglio ore 14.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (a titolo definitivo per 9mln, Empoli)

Lang 99% (a titolo definito per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Beukema 99% (a titolo definito per 30mln + 3mln, Bologna)

Juanlu 55% (Siviglia)

Ndoye 40% (Bologna)

Lucca 35% (Udinese)

Nunez 30% (Liverpool)

Milinkovic-Savic 30% (Torino)

Chiesa 15% (Liverpool)

Musah 10% (a titolo definitivo per 25mln, Milan)

Nusa 5% (Lipsia)

Zhegrova 5% (Lille)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Obaretin 99% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo per 75mln, Galatasaray)

Cajuste 90%

Ngonge 90% (Torino)

Folorunsho 90% (Cagliari)

Lindstrom 90%

Hasa 90% (in prestito)

Vergara 90% (in prestito)

Zanoli 90% (a titolo definitivo)

Sgarbi 90% (in prestito)

D'Agostino 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Cioffi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Marranzino 90% (in prestito)

Vigliotti 90% (in prestito)

Marchisano 90% (in prestito)

Spavone 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Mezzoni 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

D'Avino 90% (in prestito)

Iaccarino 90% (in prestito)

Zerbin 90%

Simeone 90%

Mazzocchi 90%

Popovic 70% (in prestito)

Raspadori 40%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku