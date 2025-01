Rileggi live Stellini in conferenza: "Vittoria importante per molti aspetti. Complimenti a Jesus, Spinazzola e a chi gioca meno"

Al termine del match contro la Fiorentina, il vice allenatore del Napoli Christian Stellini interverrà nella sala conferenze dallo Artemio Franchi per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.31 - Inizia la conferenza stampa. Il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo spiega che Conte non parlerà per la scomparsa del piccolo Daniele.

Una vittoria che dà sostanza alle vostre ambizioni? "Si, giusto definirla una vittoria molto importante per molti aspetti. Il primo perchè giocavamo su un campo difficile contro una squadra molto forte e dalla rosa molto ampia. Il secondo perchè giocavamo con qualche assenza e volendo dimostrare l'importanza del nostro lavoro e quanto ci seguono i ragazzi, è ancora più importante. Siamo molto contenti e vogliamo ringraziare tutto il gruppo lavoro che ha dato solidità alla squadra e ci ha permesso questa vittoria nonostante qualche assenza"

La squadra corre. "Ci portiamo con noi grande energia dalla vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto da inizio anno. Siamo contenti perché anche chi ha giocato meno ha fatto una grande partita. Oggi ci sentiamo addosso questa maturità ma dovremo dimostrarla di partita in partita. C'è ancora tanto da lavorare".

Che differenza rispetto all'anno scorso! "Eravamo consapevoli di dover ricostruire qualcosa di importante e il merito va ai ragazzi, dal primo giorno hanno dato grande disponibilità, con voglia di tornare ai livelli abituali del Napoli. Non facciamo paragoni con le stagioni passate: stiamo guidando la squadra in un bel lavoro, che riempie di orgoglio. La partita di oggi dimostra che i ragazzi ci seguono".

Spinazzola soluzione per il futuro? "Abbiamo tanti giocatori, non avendo tante partite non è facile farli ruotare e utilizzarli tutti. Per questo bisogna fare tanti complimenti a questi ragazzi: Juan Jesus, Spinazzola e Rafa Marin anche. Lavorano per migliorare loro stessi e la squadra, queste prestazioni danno senso. Spinazzola in quel ruolo ci è cresciuto, noi crediamo in tutti i nostri giocatori dando loro dei compiti che svolgono alla grande".

20.37 - Termina la conferenza stampa.