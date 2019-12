Torreira, Jorginho e Diawara e la lezione per De Laurentiis

Il Napoli si avvicina alla finestra di mercato di gennaio cercando di rimodellare la rosa al 4-3-3 Rino Gattuso. La priorità per la dirigenza partenopea è un vertice basso, da schierare nel centrocampo a 3 del tecnico calabrese, dopo aver negli anni di Ancelotti - su indicazioni del tecnico - ceduto tutti gli elementi che potevano coprire quel ruolo.

DESTINO COMUNE - Uno dei tanti nomi seguiti è quello di Torreira, diventato titolare inamovibile con l'Arsenal. Il playmaker è stato ad un passo dalla squadra partenopea quando militava nella Sampdoria, con l'arrivo di Ancelotti però il Napoli lo lasciò andare facendo altre scelte. Stesso destino anche per Diawara e Jorginho, giocatori che per caratteristiche avrebbero fatto tanto comodo in questa rosa, ma non congeniali all'idea di calcio del tecnico emiliano e poi pure al modulo (dopo 3 partite diventato 4-4-2).

CONTINUITA' TECNICA - Ancelotti rappresentava la miglior soluzione in quel momento, un'opportunità da cogliere, ma il tecnico ha in poco tempo cambiato l'idea di calcio, fino a rompere col passato, rinunciando a determinati tipi di calciatori. Una volta arrivato Gattuso, Giuntoli è costretto a trovare velocemente un playmaker per dare un senso al 4-3-3. Una lezione che servirà alla società per il futuro, a prescindere da chi sarà seduto sulla panchina, sull'importanza della continuità tecnica, almeno per quanto riguarda il modulo. Per non ritrovarsi a dar via, e poi riprendere nel giro di pochi mesi, giocatori dalle stesse caratteristiche.