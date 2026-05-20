Tutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”

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Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna puntano a chiudere e annunciare il nuovo allenatore del Napoli entro la fine del mese.

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna puntano a chiudere e annunciare il nuovo allenatore del Napoli entro la fine del mese. Le idee - riferisce l’esperto di mercato Ciro Venerato a Rainews 24 - sono chiare già da circa un mese e mezzo: Antonio Conte aveva infatti comunicato il suo addio in tempi non sospetti, senza legarlo a questioni economiche nonostante un ultimo anno di contratto ancora in essere. Dopo aver sondato diversi profili - tra cui Italiano, Grosso, Maresca, Fabregas, Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gasperini - in queste ore il club sembra essersi concentrato su una rosa ristretta di nomi.

Sarri in pole: è il principale candidato per tre motivi

In questo momento il nome più caldo è quello di Maurizio Sarri, considerato il principale candidato per tre motivi. Il primo è la disponibilità del tecnico a tornare a Napoli, nonostante il forte pressing dell’Atalanta e la presenza a Bergamo di figure a lui vicine come Giuntoli e Pompilio. Il secondo riguarda il gradimento dello spogliatoio: diversi leader del gruppo, tra cui Di Lorenzo, apprezzerebbero il suo ritorno. Il terzo è legato alla piazza, ancora profondamente affezionata al “Comandante” nonostante la parentesi alla Juventus. Sul tavolo ci sono anche proposte importanti: l’Atalanta offre un triennale da 3,5 milioni a stagione, mentre il Napoli si ferma a un biennale da 2,5 milioni più bonus legati alla qualificazione in Champions. Sullo sfondo resta la Lazio, pronta a liberarlo risparmiando circa 17 milioni lordi nel prossimo biennio.

Sarri, però, prima di dare una risposta definitiva aspetta un segnale diretto da De Laurentiis. I due si sono incrociati al Maradona prima di Napoli-Lazio. Un colloquio informale, ora il tecnico attende un nuovo contatto ufficiale: vive all’Olgiata, mentre De Laurentiis risiede alla Filmauro e i due sono a pochi minuti di distanza. Nel frattempo, Sarri avrebbe già indicato alcune idee per il nuovo Napoli, apprezzando profili come Rafa Marín (che gli ricorda Albiol), Beukema, Lang e Vergara. Capitolo Allegri: secondo quanto riferito a un dirigente di lungo corso, avrebbe manifestato la volontà di restare al Milan, con la proprietà pronta ad accontentarlo per non perderlo. La situazione resta quindi aperta, con l’Atalanta in attesa dell’eventuale sì del tecnico e il Napoli che aspetta solo il segnale decisivo per affondare il colpo.