Sarri ha scelto Napoli, ma vuole un incontro! Rai: “Parla con Manna, ma attende ADL…”

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Arrivano aggiornamenti sulla trattativa Sarri-Napoli da Ciro Venerato, che ha parlato così al Tg Sport Mattina della Rai: "Il tecnico toscano, in cuor suo, ha già scelto tra Napoli e Atalanta. Ma ora dipende tutto dall'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis. Dopo il fugace colloquio col presidente prima di Napoli-Lazio allo stadio Maradona (e complimenti per il fisico asciutto, con inatteso abbraccio tra i due ex nemici), il patron non si è più fatto vivo con il tecnico. Chi lo ha contattato è stato il ds Manna, che gli ha offerto un biennale da 2,5 più bonus Champions. Opzione unilaterale per il terzo anno senza scatto automatico.

L'Atalanta offre di più: 3 anni e 3,5 milioni di ingaggio più bonus. Ma non è questo il problema. Il tecnico, prima di dire sì al suo Napoli (è sempre stata la squadra del cuore, concetto mai rinnegato sia alla Juve che alla Lazio), vuole un faccia a faccia con De Laurentiis.

Vuole chiedergli se davvero è convinto di puntare su di lui e sul suo calcio. Dopo aver lavorato con Lotito, non riuscirebbe a gestire un altro anno con un datore di lavoro col quale non condividere il progetto. Massimo rispetto per Manna (gli ha parlato benissimo di giocatori scelti da lui come Rafa Marin, Lang e Marianucci), ma ora pretende un gesto forte dal suo ex nemico Aurelio.

Per quanto riguarda Allegri, arrivano conferme su quanto abbiamo detto ieri sera. Cardinale lo accontenterà e non lo farà partire per Napoli. Ultimo dettaglio: Lotito ha problemi con l’indice di liquidità. L’addio di Sarri gli consentirebbe di risparmiare 17 milioni lordi, compreso lo staff di Maurizio."