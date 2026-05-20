Panchina Napoli, che intreccio! Sky: "Sarri-Allegri, ma occhio a Italiano"

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Sul fronte Sarri, però, il Napoli deve fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta. Il club bergamasco continua a spingere per convincere il tecnico

Il Napoli programma il futuro e valuta le mosse per la prossima stagione. In casa azzurra prende sempre più quota l’ipotesi di una separazione anticipata con Antonio Conte, che potrebbe lasciare il club attraverso una risoluzione consensuale. La dirigenza è quindi al lavoro per individuare il nuovo allenatore e, nelle ultime ore, il nome più caldo resta quello di Maurizio Sarri. I contatti con l’attuale tecnico della Lazio proseguono con continuità e il profilo dell’ex allenatore azzurro viene considerato ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Panchina Napoli, tutti i nomi per il dopo-Conte

Tuttavia, il Napoli mantiene aperte anche altre piste: tra queste c’è Massimiliano Allegri, oggi al Milan, che conosce già il direttore sportivo Manna - hanno lavorato insieme alla Juventus - e che la scorsa estate era stato vicino alla panchina partenopea. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito. Sul fronte Sarri, però, il Napoli deve fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta. Il club bergamasco continua a spingere per convincere il tecnico toscano, forte anche del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza. Intanto resta sullo sfondo Vincenzo Italiano: l’attuale allenatore del Bologna rappresenta un’alternativa sia per la Dea sia per il Napoli, in base alle decisioni di Sarri e Allegri.