Secondo posto a rischio!

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Cosi si mette a rischio anche il secondo posto, cosi si rischia di buttare tutto al vento. Un primo tempo strano. Il Napoli e il Bologna giochicchiano poi l’accelerata di Miranda che trova Bernardeschi. Il tiro violento del fantasista è preciso e finisce in rete con Savic battuto. Il Napoli sembra in vacanza, Alisson e Politano sono gli unici a provarci ma il gioco latita e il Bologna ne approfitta. Ancora Miranda ancora una giocata che lo porta al tiro con Di Lorenzo che prova ad intervenire e prende la punta del calciatore rossoblù. Piccinini solo dopo essere chiamato dal Var assegna il rigore. Dal dischetto Orsolini batte Savic che aveva intuito. Il napoli prova a reagire. Prima un bel colpo di testa di McTominay che esce di un soffio e poi con Di Lorenzo che dopo un batti e ribatti in area sottomisura batte Pessina.

La ripresa è tutta altra musica. Il Napoli parte fortissimo e in tre minuti mette paura al Bologna e soprattutto trova il pari. Il gol è bello con Hojlund che serve Alisson che in diagonale insacca. Il Napoli spinge ancora ma il Bologna si chiude e non riparte neanche. Il tempo però passa e il Bologna stringe i denti. I cambi non sortiscono effetto e il Bologna nel finale trova il vantaggio. Azione sulla sinistra e tiro da fuori di Miranda, Savic salva ma in area Rowe in acrobazia insacca. Finisce cosi con il Napoli che si complica la vita e si deve giocare la Champions a Pisa, incredibile ma vero.