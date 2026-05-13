Manna-Roma, Romano: "Il Napoli ha chiuso le porte! ADL non accetta di perdere il ds"

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"Quindi Aurelio De Laurentiis non ne fa una questione di soldi, di compensazione di 5 milioni, 4 milioni, 8 milioni".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro del ds del Napoli Giovanni Manna attraverso il proprio canale YouTube: "Quello che mi risulta ad oggi è nonostante l'assalto della Roma, l'assalto personale della famiglia Friedkin per cercare di scendere in campo, di mediare, di trovare una soluzione con il Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis, insomma nonostante questo serrato corteggiamento durato più di una settimana, è che il Napoli abbia definitivamente chiuso le porte alla sua partenza.

Quindi Aurelio De Laurentiis non ne fa una questione di soldi, di compensazione di 5 milioni, 4 milioni, 8 milioni. Non è questo il punto per De Laurentiis. È un anno importante per il Napoli, perché il Napoli quest'anno ha vinto la Supercoppa. Ma l'anno prossimo continuano ad avere ambizioni ancor più importanti. È l'anno del centenario, non dimentichiamolo, per il Napoli. C'è da chiarire la questione Conte, se resterà o meno. Perdere in questa fase il proprio direttore sportivo, che è comunque una garanzia per il progetto del Napoli, al di là di quello che accadrà con l'allenatore, per De Laurentiis è un qualcosa di non accettabile. Quindi la scelta del Napoli è di tirare su un muro altissimo, come già fatto settimana scorsa, ma anche in maniera abbastanza definitiva, per non liberare Giovanni Manna".