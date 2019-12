UFFICIALE - Ancelotti esonerato! Il comunicato della Ssc Napoli: "Intatti rapporti di amicizia e stima"

Carlo Ancelotti dalle 23.38 di questo martedì non è più l'allenatore del Napoli. La società partenopea ha diramato, tramite Twitter, un comunicato ufficiale con il quale ha reso nota la decisione del club: "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti".

LA SCELTA DELL'ESONERO DI ANCELOTTI - Il Napoli e Ancelotti provano a dirsi addio senza rancore. Carletto poche ore fa in conferenza si era augurato di proseguire la sua esperienza napoletana, ma evidentemente la decisione è stata una imposizione del patron, inevitabile per i risultati in campionato. Al tecnico azzurro, che aveva un contratto in scadenza a giugno (con opzione per il prossimo anno), non è bastato battere il Genk e raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. Il futuro del Napoli si chiama Gennaro Gattuso.