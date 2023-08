UFFICIALE - Incredibile Lens: annuncia il rinnovo di Danso prendendo in giro il Napoli!

Sfuma un obiettivo di mercato per il Napoli, il difensore austriaco Kevin Danso (24 anni) arriva il rinnovo di contratto con il Lens

Sfuma un obiettivo di mercato per il Napoli, il difensore austriaco Kevin Danso (24 anni) arriva il rinnovo di contratto con il Lens che rende di fatto impossibile, a meno di spese particolarmente corpose, un assalto della squadra campione d'Italia in questa sessione estiva. È con particolare gioia che il Lens, che parteciperà alla prossima Champions, annuncia la firma.

Rinnovo fino al 30 giugno 2027 per il difensore, che aggiunge un anno all'accordo già esistente con i giallorossi d'Oltralpe. Suscita particolare curiosità le modalità con cui il Lens ha deciso di comunicare la notizia: nel video pubblicato sui social si sente la musica della tarantella napoletana (con riferimento agli interessi di mercato), le immagini di pizza e spaghetti, cibi tipicamente napoletani, e alcuni pseudo-messaggi che gli avrebbe inviato un "Cortigiano del sud Italia", con in conclusione lo Stivale che raffigura l'Italia che finisce a scalciare e una scritta. "Non andrà dagli italiani", si legge.