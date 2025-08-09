Ufficiale Napoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, terza amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Conte schiera il 4-3-3, schierando David Neres esterno alto nel tridente composto da Lukaku e Politano. Tra i pali Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, davanti al numero uno la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani e Juan Jusus centrali. A centrocampo la mediana è composta da Lobotka al centro con De Bruyne e Anguissa ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.