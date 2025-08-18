Ultim'ora Clamoroso Lukaku, Romano: "Lungo infortunio, vi dico quanto può stare fermo"

vedi letture

Tutta Napoli col fiato sospeso per le condizioni di Romelu Lukaku che potrebbero essere più gravi di quello che si immaginava e per questo il Napoli sarebbe pronto a tornare sul mercato per un centravanti. Gli ultimi aggiornamenti sullo stop del belga, rimediato nel test contro l'Olympiacos, arrivano dal giornalista Matteo Moretto e dal canale youtube di Fabrizio Romano:

“L’infortunio è importante, i segnali che ci arrivano da Napoli confermano grande preoccupazione sullo stato fisico. Mi dicono possa restare fermare di più di due mesi, addirittura intorno ai 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Vedremo se queste tempistiche verranno confermate, ma c’è apprensione ed il Napoli sta già considerando di tornare sul mercato per capire come coprire questa mancanza importante”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.