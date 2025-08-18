Clamoroso Lukaku, Romano: "Lungo infortunio, vi dico quanto può stare fermo"
Tutta Napoli col fiato sospeso per le condizioni di Romelu Lukaku che potrebbero essere più gravi di quello che si immaginava e per questo il Napoli sarebbe pronto a tornare sul mercato per un centravanti. Gli ultimi aggiornamenti sullo stop del belga, rimediato nel test contro l'Olympiacos, arrivano dal giornalista Matteo Moretto e dal canale youtube di Fabrizio Romano:
“L’infortunio è importante, i segnali che ci arrivano da Napoli confermano grande preoccupazione sullo stato fisico. Mi dicono possa restare fermare di più di due mesi, addirittura intorno ai 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Vedremo se queste tempistiche verranno confermate, ma c’è apprensione ed il Napoli sta già considerando di tornare sul mercato per capire come coprire questa mancanza importante”.
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro