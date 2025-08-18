Video Coppa Italia, il Milan passa facile 2-0 sul Bari: rivedi gli highlights

vedi letture

Il Milan come da pronostico ha vinto agevolmente 2-0 la sfida con il Bari per fare il primo passo in Coppa Italia. Autori delle reti Leao al 14', schierato da prima punta e poi uscito per un infortunio muscolare da valutare, e da un ottimo Pulisic in avvio di ripresa. Nei 16esimi di finale di Coppa Italia i rossoneri affronteranno il Lecce. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).