Ultim'ora Lukaku, infortunio serio! Gazzetta: "Rischia due mesi di stop, ora sul mercato..."

In attesa dell'esito degli esami, si moltiplicano i rumors sull'infortunio di Romelu Lukaku. E non sono per niente positivi. Il sospetto che Big Rom si sia fatto male per davvero comincia a insinuarsi, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che "i primi esami qualcosa in più hanno spiegato e la diagnosi (e la prognosi) sveleranno l’entità di un danno che sembra abbastanza serio e che rischia di togliere a Conte il proprio centravanti per un paio di mesi".

Ora, bisognerà affidarsi all’ecografia - scrive il quotidiano sportivo - ma anche a riflessioni che diventano inevitabili se l’infortunio sarà così pregiudizievole: il Napoli ha Lorenzo Lucca come vice-Lukaku, il suo sostituto naturale, e per il campionato e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi in emergenza è reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone, sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi.