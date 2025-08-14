Focus Lista Serie A, c'è un solo slot libero (per Gutierrez?): altre cessioni, gli Under e cosa cambia in Champions

Il mercato delle squadre italiane è condizionato dalle regole della Serie A per le liste da presentare all'inizio di ogni campionato. La principale prevede un massimo di 17 giocatori, poi c'è quella del vivaio con quattro giocatori cresciuti in casa e infine quella con quattro formati in Italia per un totale di 25 giocatori a cui aggiungere infiniti Under, ovvero quelli nati dal 2003 in poi. Al momento il Napoli nella lista dei 17 ha un solo posto libero che verrà occupato da Gutierrez, quindi per eventuali nuovi colpi o si procederà a qualche cessione (Mazzocchi?) oppure bisognerà considerare altri Under, come Juanlu appunto, o Miretti o Fabbian.

Discorso diverso per l'Europa. Per la Champions, infatti, non esiste come in Italia la stessa regola per il limite degli Under, quindi eventualmente i 2003 (come Marianucci) dovranno essere inseriti nella lista dei 25. Per la Uefa, esiste solo la Lista B che comprende quelli nati dal 2003 in poi ma che siano stati tesserati con continuità per il club da almeno due anni dal compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi. Quindi Conte per la Champions, da regolamento, dovrà valutare tagli anche eccellenti. Ecco la situazione:

LISTA 17 OVER

1 Milinkovic-Savic

2 Rrahmani

3 Buongiorno

4 Juan Jesus

5 Beukema

6 Spinazzola

7 Mazzocchi

8 Olivera

9 Anguissa

10 Gilmour

11 McTominay

12 De Bruyne

13 Lobotka

14 Noa Lang

15 David Neres

16 Lukaku

17 -

LISTA VIVAIO

1 Contini

2 Zanoli

3 Vergara

4 -

LISTA ITALIANI

1 Meret

2 Di Lorenzo

3 Politano

4 Lucca

LISTA UNDER (nati dal 2003 in poi)

1 Marianucci