UFFICIALE - Sentenza Juve-Napoli, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurri

E' arrivata la sentenza tanto attesa su Juventus-Napoli. Dopo la gara non disputata a Torino tra azzurri e bianconeri, il Giudice Sportivo Mastrandrea era tenuto a decidere tra lo 3-0 a tavolino per la Juventus o il rinvio del match. Questa la sentenza: Il Napoli perde 0-3 a tavolino contro la Juventus ed inoltre al club azzurro è stato inflitto un punto di penalizzazione in classifica. In dettaglio tra le motivazioni si legge: "Venerdì e sabato precedenti a Juventus-Napoli, le Asl di Napoli non hanno esplicitamente vietato la trasferta. Solo domenica è stato esplicitata l’impossibilità del viaggio".