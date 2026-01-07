Un Napoli brutto fermato dal Verona e dal Var

vedi letture

Non gira sempre bene, soprattutto se giochi contro gli arbitri e il Var. Il Napoli è sembrato però poco in palla e i risultati sono questi. Il primo tempo è un film horror. Gli azzurri partono anche bene ma sbagliano troppo li davanti. Poi il Verona passa. Un giocata veloce, la difesa azzurra sembra imbambolata e Frese servito sottomisura di tacco batte troppo facilmente Savic. Il napoli non riesce a reagire e incredibilmente arriva il raddoppio. La decisione arbitrale è incredibile. Buongiorno tocca con la mano ma assolutamente ostacolato da un giocatore del Verona. Il Var richiama l’arbitro che decide per il penalty. Dal dischetto Orban batte Savic. Il Napoli cerca di riprendere il match ma sembra incredibile con gli azzurri che non trovano mai la giocata. Di Lorenzo trova un bel cross nel finale per Hojlund che però la mette alta sulla trasversale. Il finale di tempo è nervoso con il Napoli che non riesce il gol.

La ripresa è incredibile. Il Napoli parte forte grazie a Spinazzola che Conte inserisce. Il gol arriva. Angolo tagliato e McTominay la spizza bene, Frese prova l’anticipo e la mette dentro. Il Napoli spinge fortissimo e sale in area più di una volta. Il gol arriva con Hojlund, servito in area da una bella giocata Politano McTominay, stoppa e insacca ma incredibilmente annulla per un impercettibile tocco di mano. Il pareggio arriva con una super giocata di Marianucci. Cross perfetto e Di Lorenzo in area batte Montipo. Il finale è battaglia ma il Verona riesce a portare via un pareggio inaspettato. Il Var e l’arbitro bloccano il Napoli ma anche gli azzurri non riescono a dare il massimo in una sfida che doveva essere completamente diversa.