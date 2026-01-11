Un pari che vale tanto. Napoli più bello dell'Inter

Un bel pari, un punto che vale tanto, quasi oro anche se il secondo tempo del Napoli poteva essere anche letale e vincente. Un primo tempo teso, un primo tempo non facile, un primo tempo dove il Napoli parte bene e sembra avere il pallino del gioco, poi incredibilmente il vantaggio dell’Inter. McTominay perde palla e l’Inter corre veloce sulla fascia. Di Marco trova il diagonale e Milinkovic è battuto, forse troppo facilmente. Il Napoli si abbassa, soffre, sbaglia qualcosina ma contiene. L’Inter rischia il raddoppio in più occasioni. Il Napoli non riesce a salire ma quando finalmente lo fa pareggia. Spinazzola parte sulla sinistra, cede palla ad Elmas che finalmente regala una gran palla a McTominay che insacca. L’Inter risponde subito e Thuram di testa trova Savic pronto a metter in angolo. Nel finale il Napoli potrebbe addirittura passare. Dal fondo la palla non arriva agli attaccanti grazie ad un grande recupero di Akanji.

Il secondo tempo è battaglia, lotta vera. Il Napoli gioca meglio e rischia di passare in due occasioni. Hojlund supera il suo diretto difensore e scappa via. Il diagonale fa la barba al palo. Pazzesco. Il Napoli potrebbe raddoppiare anche su una bella palla tesa che Di Lorenzo gira male di testa. Incredibilmente arriva il rigore. Rrahmani in ritardo tocca Mkhitaryan e il Var aspettava solo questo. Di Bello chiama Doveri e il gioco è fatto. Calhanoglu stavolta non sbaglia anche se la palla sbatte prima sul palo. Il Napoli accusa il colpo ma piano piano riparte. Entra Lang e proprio da un suo cross ancora McTominay trova il pareggio che vale oro. Il finale è ancora battaglia e con Doveri che dopo il rigore cambia il suo metro di giudizio. Il pari è fondamentale per evitare che la classifica possa essere bugiarda. Bravo Napoli, ora andiamo avanti.