Vergognatevi!

Qui qualcuno deve darci delle spiegazioni

Abbiamo toccato veramente il fondo. Uno schifo totale in una gara dove il Napoli è stato praticamente inesistente. Forse questo Napoli 8n Europa non ci vuole proprio andare. Un primo tempo da brividi. Un primo tempo che inizia male e rischia di finire malissimo. Il Napoli non scende in campo e l’Empoli con tre passaggi dal lato di Natan con Gyasi crossa e Cerri dopo tre anni torna al gol in Serie A. L’attaccante beffa Di Lorenzo e Meret.

Il Napoli sembra assente e non reagisce e l’Empoli rischia di raddoppiare con Cambiagi. La difesa azzurra balla e il giocatore toscano prende il palo esterno. Il secondo tempo è irritante. Il Napoli sembra anche partire benino ma la sterilità del gioco è incredibile. L’Empoli perde tempo, gestisce e contiene. Calzona cambia ancora in ritardo e non incide mai nelle sue scelte. Il Napoli perde ancora e dice addio a tutti i sogni europei a giusta ragione.